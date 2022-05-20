Шольц блокирует поставку важного вооружения для Украины: что произошло

Берлин затормозил поставку важного вооружения для Украины

Несмотря на решение немецкого правительства поставить Киеву тяжелое вооружение для противостояния стране-агрессору, канцлер Олаф Шольц, очевидно, оттягивает этот процесс, ведь против соответствующей помощи Украине.

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Об этом во время интервью для RND сообщил посол в Германии Андрей Мельник.

Согласно его словам, во время предыдущей встречи министров обороны стран Североатлантического альянса, которое проходило на базе в Рамштайне, обсуждалось решение по поставке Украине 50 зенитных самоходных установок типа "Гепардов". Однако до сих пор Киев их не получил, якобы из-за нехватки боеприпасов.

"У нас складывается впечатление, что канцлер не хочет этого делать. Самоходных гаубиц передано всего семь, но ни "Гепардов", ни "Леопардов", ни "Мардеров". Все они уже выведены из эксплуатации, поэтому могут быть переданы нам военной промышленностью без ущерба для обороноспособности Германии", — заявил украинский посол.

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Мельник также подчеркнул, что, кроме блока на поставки самоходных гаубиц, Германия приостановила передачу танков Т-72 из Словении якобы из-за того, что Берлин не дает адекватной замены. Украинский представитель убежден, что такая ситуация выглядит как "затягивание времени".

"Создается впечатление ожидания прекращения огня. Тогда давление со стороны Германии исчезнет и отпадет потребность в смелых решениях. Это вероломная логика, которая подводит людей ", — подытожил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что пока Германия тормозит процессы поставок мощного вооружения для Украины, США приняли решение о выделении Киеву еще одного пакета помощи на сумму 100 млн долларов, которая будет включать крупнокалиберные американские гаубицы, радары и другое оборудование для противостояния врагу.