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Рабство и отсутствие выборов: что известно про Эритрею – одну из последних стран-союзников путина

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Эритрея одна из самых бедных стран мира
Эритрея одна из самых бедных стран мира

Нищета, бесправность, отсутствие выбора, постоянные войны — как живет страна-союзник путина в Африке

Слабость россии и поражения которые несут ее войска в Украине становятся все более очевидными даже союзникам Кремля по организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 16 мая в Москве прошел саммит стран-членов ОДКБ, на котором российский диктатор явно пытался заручиться поддержкой партнеров.

Очевидно, что россия теряет союзников, и в их числе могут остаться только страны, которые управляются такими же диктаторами, как сам владимир путин, а в чем-то даже еще хуже.

К одной из таких относится африканская страна Эритрея во главе с Исайясом Афевереки, возглавляющему страну с 1993 года. Внимание к себе страна привлекла после голосования в Совбезе ООН, когда 2 марта проголосовала против резолюции ООН требующей от россии немедленно вывести свои войска из Украины.

12 мая Эритрея снова пошла против ООН, не поддержав резолюцию о необходимости начать расследование военных преступлений России на территории Украины.

Африканский Ким Чен Ын и Мао Цзе Дун

Эритрея – государство в Восточной Африке в районе Золотого Рога, лежащее напротив Аравийского полуострова и до 1993 года была частью Эфиопии.

Еще в 1961 году за независимость Эритреи началась вооруженная борьба, в которой выдвинулся один из командующих боевого крыла – Фронта освобождения Эритреи, Исайяс Афевереки. В 1991 году Эритрея де-факто стала независимой от Эфиопии, что было законодательно утверждено референдумом о независимости в 1993 году.

По доброй "традиции" коммунистических "фронтов освобождения", в ходе референдума 99,83% голосовавших поддержали независимость Эритреи. Такая цифра не должна удивлять, ведь Исайяс Афевереки возглавивший страну, был убежденным сторонником коммунистических идей в их "маоистской форме" принятой в КНР, где проходил обучение партизанской тактике. Очевидно там же он и пришел к выводу, что управлять Эритреей должен только вождь и никого более достойного чем он, в Эритрее попросту нет.

Эритрея одна из самых маленьких стран Африки
Эритрея одна из самых маленьких стран Африки

Через месяц после референдума, Афевереки стал первым и единственным на данный момент, президентом Эритреи.

Нет выборов, парламента, прессы

Став президентом Исайяс Афевереки решил, что выборы стране не нужны и созвав некую конституционную ассамблею дал ей права парламента, а в 1997 году даже дал стране Конституцию.

Но какой смысл в Конституции, если уже в том же году в стране были отменены выборы, а в 2001 году запрещена национальная пресса. Поскольку нет выборов, то и партий в стране нет, кроме одной — Народный фронт за демократию и справедливость из числа которого на 50% формируется та самая конституционная ассамблея. Вторую половину президент Исайяс Афевереки назначает лично.

По мнению международной неправительственной организации "Комитет защиты журналистов" именно Эритрея самое худшее место в мире для журналистов и является злейшим врагом свободы слова, обогнавшем даже Северную Корею.

Так в 2015 и 2019 годах Эритрея занимала первые места в рейтинге Комитета по количеству работников СМИ, которые были брошены в тюрьму – 23 и 16 человек соответственно. Причем ни один их них даже не был в чем-либо официально обвинен.

Международная правозащитная организация Freedom House отводит Эритрее 206 место из 208 по уровню политических и гражданских свобод в своем рейтинге за 2021 год.

В рейтинге индекса человеческого развития ООН за 2020 год Эритрея занимала 180-е место из 189 возможных, а ВВП на душу населения в 2021 году оценивался примерно в 1900 долларов, что делало страну одной из беднейших в мире – 187 место из 199. По сути, страна находится в рабстве у одного диктатора и приближенных к нему людей.

Создатель эритрейского "рая" Исайяс Афеверки
Создатель эритрейского "рая" Исайяс Афеверки

В слабом развитии экономики нет ничего удивительного, ведь в ней действует уже показавшая свою неэффективность административная модель управления советского типа, ориентированная к тому же на военные действия, в которых у Эритреи нет недостатка.

Кругом враги — не страна, а военный лагерь

Также в лучших традициях коммунизма и его маоистского толка, официальная идеология Исайяса Афевереки гласит, что Эритрея окружена врагами и потому страна по сути превращена в военный лагерь. Причем по данным Международной правозащитной организации Human Rights Watch в Эритрее в армию призывают даже с 14-летнего возраста.

Свои заявления о врагах вокруг страны Исайяс Афевереки подтверждает постоянными пограничными вооруженными конфликтами с соседями, первый из которых, с Йеменем, разгорелся еще в декабре 1995 года. Был короткий приграничный конфликт с Джибути в 2008 году, и поддержка Эритреей антиправительственных боевиков в Эфиопии и Сомали.

В 1998-2000 годах между Эритреей и Эфиопией происходила полноценная война, потери в которой колеблются от 40 до 100 тысяч погибших.

Неудивительно, что жители Эритреи являются лидерами по эмиграции среди стран Африки, так по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев только в 2014 году Эритрею покинули более 350 тысяч человек. При этом общая численность населения страны около 6 миллионов человек.

Тем временем россия теряет все больше прежде лояльных к ней государств, если прежде Молдова помогала российским металлургам обходить международные санкции, то теперь президент Молдовы Майя Санду потребовала вывода российских войск с территории страны.

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#Африка #Диктаторы #Эритрея #Война с РФ