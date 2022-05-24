ЕС выделит еще 500 млн евро помощи Украине: на что ее потратят

Четвертый транш, который Украина получит от Европейского фонда мира (EPF), позволит поддержать украинскую армию мощным современным вооружением

Совет Европейского Союза согласовал решение о выделении Киеву очередного транша помощи на общую сумму в 500 млн евро.

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Об этом во вторник, 24 мая, сообщили в пресс-центре Совета ЕС, пишет "Европейская правда".

Так, после согласования трех траншей военной поддержки, общая сумма которых составляет 1,5 млрд., Европейский Союз добавит к ним еще 500 млн. евро. То есть, общая сумма помощи, которую Украина получит в этом году, увеличится до 2 млрд евро.

В рамках нового пакета, передаваемого Киеву, предполагается поставка военной техники, предназначенной для нанесения летальных ударов для обороны украинских земель от российского врага на сумму в 490 млн евро. Кроме того, 10 млн. евро будут предназначены для покрытия расходов на предоставление оборудования и некоторых предметов поставки: средства индивидуальной защиты, аптечки первой помощи, топливо и т.д.

"Объем оборудования, которое будет предоставлен в рамках нового пакета поддержки, соответствует текущим приоритетам, заявленным правительством Украины", — отметили в пресс-центре Европейского Совета.

Ранее "Телеграф" сообщал, что накануне во время очередного заседания "Контактной группы по обороне Украины" ("Рамштайн-2" — ред. ред.) два десятка европейских стран приняли решение о передаче Украине еще одного пакета военной помощи для противостояния россии. В ближайшее время Киев получит дополнительную артиллерию, бронетехнику и противокорабельные ракетные системы.