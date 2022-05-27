Украинский посол в Германии снова открыто проехался по Шольцу

Представитель Киева в Берлине убежден, что канцлеру Шольцу не хватает лидерства и смелости

Посол Украины в Германии Андрей Мельник подверг жесткой критике предыдущее выступление немецкого канцлера Олафа Шольца на Всемирном экономическом форуме, которое накануне состоялось в Давосе.

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Как пишет издание Bild, журналистам которого удалось пообщаться с украинским представителем. Мельник подчеркнул, что Киев рассчитывал услышать от немецкой стороны четкую позицию относительно следующих шагов, которые готов сделать Берлин, чтобы помочь Украине победить агрессора. Однако этого, по словам украинского посла, не произошло.

Кроме того, он отметил, что особо не хватало и четкости по поводу немедленной поставки мощного вооружения из Германии, чтобы Украина имела возможность противостоять массированному наступлению оккупационного войска на Донбассе.

"Очевидно, не хватает лидерства и смелости. В военном плане Берлин просто подводит Украину", — отметил Андрей Мельник.

Также он добавил, что Германия не предоставила Украине "никаких обнадеживающих сигналов по важному вопросу кандидатского статуса для вступления в Европейский Союз".

Стоит напомнить, что во время выступления в Давосе канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что агрессивная война российской федерации против Украины является "провалом", добавив, что выиграть путин в этом противостоянии не должен. Кроме этого, немецкий представитель призвал партнеров дать понять российскому лидеру владимиру путину, что так называемый "мир", которым он его видит, не готовы принимать ни Украина, ни Запад.

Ранее "Телеграф" сообщал, как посол Украины в Германии Андрей Мельник пояснил, что может спасти мир от ядерной войны, подчеркнув, что факт принадлежности украинского государства к НАТО остановит лидера рф владимира путина от "нажатия на красную кнопку".