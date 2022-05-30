НАТО сделало громкое заявление, очень неприятное для кремля

НАТО отказалось от прошлых обязательств перед россией

Североатлантический альянс больше не будет ограничивать размещение своих войск в Центральной и Восточной Европе.

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Об этом в воскресенье, 29 мая, заявил заместитель генерального секретаря альянса во главе с США Мирча Джоане, подчеркнув, что сама москва лишила какого-либо содержания Основополагающий акт НАТО-россия, когда вторглась в Украину и остановила диалог с альянсом, — пишет CNA.

По его словам, в рамках договора, принятого в 1997 году для так называемой "перезагрузки" отношений между россией и НАТО, стороны согласились сотрудничать, чтобы "предотвратить любое потенциально угрожающее наращивание обычных вооружений на территории согласованных регионов Европы, в том числе в Центральной и Восточной Европе".

"Они приняли решение, в котором обязались не нападать на соседей, что они делают, и проводить регулярные консультации с НАТО, чего они не делают. Поэтому я думаю, что на самом деле этот учредительный акт фактически не действует из-за россии", — заявил Джоан.

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Учитывая сложившуюся ситуацию, российская федерация фактически отошла от условий соглашения, которое было подписано в 1997 году.

"Теперь у нас нет ограничений, чтобы иметь прочные позиции на восточном фланге и гарантировать, что каждый квадратный дюйм территории НАТО защищен Статьей 5 и нашими союзниками", — пояснил он.

Кроме того, заместитель генсека НАТО добавил, что рассчитывает на "надежное, гибкое и устойчивое присутствие", однако подробностей, где именно теперь будут развернуты войска альянса, не сообщил.

Ранее "Телеграф" сообщал, что накануне НАТО подтвердили слухи о том, что планируется изменить статус российской федерации с "партнера" на "непосредственную угрозу". Предварительно это произойдет на очередном саммите альянса, проведение которого запланировано на июнь.