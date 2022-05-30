Укр

НАТО сделало громкое заявление, очень неприятное для кремля

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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россия нарушила договор, потому НАТО теперь имеет право разместить свои войска на территории Восточной Европы Новость обновлена 30 мая 2022, 11:48
россия нарушила договор, потому НАТО теперь имеет право разместить свои войска на территории Восточной Европы

НАТО отказалось от прошлых обязательств перед россией

Североатлантический альянс больше не будет ограничивать размещение своих войск в Центральной и Восточной Европе.

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Об этом в воскресенье, 29 мая, заявил заместитель генерального секретаря альянса во главе с США Мирча Джоане, подчеркнув, что сама москва лишила какого-либо содержания Основополагающий акт НАТО-россия, когда вторглась в Украину и остановила диалог с альянсом, — пишет CNA.

По его словам, в рамках договора, принятого в 1997 году для так называемой "перезагрузки" отношений между россией и НАТО, стороны согласились сотрудничать, чтобы "предотвратить любое потенциально угрожающее наращивание обычных вооружений на территории согласованных регионов Европы, в том числе в Центральной и Восточной Европе".

"Они приняли решение, в котором обязались не нападать на соседей, что они делают, и проводить регулярные консультации с НАТО, чего они не делают. Поэтому я думаю, что на самом деле этот учредительный акт фактически не действует из-за россии", — заявил Джоан.

Учитывая сложившуюся ситуацию, российская федерация фактически отошла от условий соглашения, которое было подписано в 1997 году.

"Теперь у нас нет ограничений, чтобы иметь прочные позиции на восточном фланге и гарантировать, что каждый квадратный дюйм территории НАТО защищен Статьей 5 и нашими союзниками", — пояснил он.

Кроме того, заместитель генсека НАТО добавил, что рассчитывает на "надежное, гибкое и устойчивое присутствие", однако подробностей, где именно теперь будут развернуты войска альянса, не сообщил.

Ранее "Телеграф" сообщал, что накануне НАТО подтвердили слухи о том, что планируется изменить статус российской федерации с "партнера" на "непосредственную угрозу". Предварительно это произойдет на очередном саммите альянса, проведение которого запланировано на июнь.

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#НАТО #Россия #Война #Войска