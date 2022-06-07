В НАТО сделали печальное для россии заявление насчет размещения ядерного оружия в Швеции и Финляндии

В НАТО подчеркивают, что страны-члены альянса сами имеют право на этот выбор

В Североатлантическом альянсе не могут гарантировать российской федерации, что не станут размещать ядерное оружие на территории Финляндии и Швеции, если эти страны станут членами НАТО.

Об этом во вторник, 7 июня, заявил помощник генерального секретаря альянса Камий Грана, отметив, что государства-члены НАТО вправе самостоятельно решать вопрос о размещении оружия массового поражения на своих территориях, сообщает телеканал RTS.

"Каждое государство должно в ядерной сфере свободу принимать или не принимать оружие. Речь не идет о том, чтобы устанавливать ограничения. Поэтому вопросы ядерного оружия каждая страна, входящая в НАТО, решает суверенно", — пояснил представитель альянса.

По словам Грана, российская федерация вряд ли решится на демонстрацию своей военной силы НАТО при условии, что Финляндия и Швеция станут членами его альянса, ведь "россияне сами заявили, что это якобы не необходимо".

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Также он добавил, что не считает такую вероятность со стороны россии "оправданным шагом ".

Ранее "Телеграф" сообщал, как экс-замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко подробно объяснил, какие последствия для Украины, России и всего мира может принести вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

Также напомним, что кроме россии, против вступления этих стран в альянс выступила и Турция. По словам президента Реджепа Эрдогана, все дело в нечеткой позиции этих стран в отношении террористов.