В далекой Японии хотят избавиться от кровавого диктатора

В японском городе Мацудо кто-то решил проклясть президента рф владимира путина, который развязал полномасштабную войну в Украине.

Об этом сообщает газета The Mainichi. Источник утверждает, что неизвестный или группах неизвестных с помощью местного аналога кукол-вуду проклинает главу кремля.

Сообщается, что в городе стали находить соломенные ритуальные куклы с лицом путина, прибитые к деревьям в местных храмах. По словам местных священников, подобных кукол обычно используют для того, чтобы наложить "традиционное проклятие". Фигурки с путиными обнаружили в 10 разных местах. Поскольку формы кукол похожи, вполне возможно, что за разными случаями стоит один и тот же человек. Полиция расследует дела по подозрению в незаконном проникновении в храмы.

Добавим, что куклы с изображением путина вбивали в священные деревья, что беспокоит настоятелей храмов. Они призывают прекратить портить деревья, хотя также хотят, чтобы война в Украине прекратилась.

Ранее сообщалось, что владимир путин сравнил себя с первым императором россии. 9 июня президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции против главы кремля. Добавим, что СМИ разузнали, что у путина есть человек, который собирает его экскременты за границей.