россия и Япония обменялись санкционными "ударами": без чего осталась рф

Япония вводит санкции против россии из-за ее действия в Украине, в рф не отстают

Япония, пошедшая на обострение отношений с россией через Курилы, запретит поставлять в рф грузовые автомобили и спецтехнику. Новые ограничения, внедряемые из-за полномасштабного вторжения в Украину, вступят в силу уже с 17 июня.

Как в пятницу, 10 июня, сообщило издание ТАСС, министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда заявил, что запрет поставок был поддержан на фоне решения Кабинета министров Японии по запрету экспорта продукции, "способствующей укреплению промышленной инфраструктуры", в россию.

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В свою очередь российская федерация решила ответить "взаимностью" и запретила Японии добывать рыбу вблизи Курильских островов.

Как сообщил вице-премьер, полпред российского президента в Дальневосточном федеральном округе юрий трутнев, россия приняла решение ввести запрет на рыбалку для Японии из-за того, что она отказалась заплатить квоты.

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"Мы уже, по сути, ограничили их право (на отлов рыбы — ред. редакцией), причем их усилиями. Они отказались заплатить за квоты по отлову у Курильских островов. Соответственно, это право будет у них изъято", — пояснил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что несколькими днями ранее Япония заявила о том, что впервые планирует принять участие в саммите Североатлантического альянса. В частности, премьер Японии Фумио Кисида отметил, что японское правительство ищет возможности усилить свою оборонную способность из-за военной агрессии России в Украине.