Япония будет менять подход к безопасности и обороне из-за россии: подробности

Из-за войны россии против Украины могут попытаться развязать войны и другие авторитарные режимы, убежден премьер Японии.

Война, развязанная россией против Украины с целью захвата новых территорий, может спровоцировать войну в Восточной Азии, а Япония будет вынуждена укреплять свой потенциал вооружения, чтобы сохранять мир и безопасность в регионе.

Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида на полях саммита "диалога Шангри-Ла" в Сингапуре, передает "Украинская правда" со ссылкой на сингапурскую общественную вещательную службу CNA.

Премьер Японии подчеркнул, что сегодняшние события в Украине могут повториться "уже завтра" в Восточной Азии, так как авторитарные режимы захотят попытаться перекроить международный порядок.

В связи с этим Кисида настаивает, что его стране придется отказаться от многолетней политики уменьшения вооружения и фундаментально изменить подход к национальной безопасности и обороне, а также укреплять свой потенциал вооружения, чтобы сохранять мир и безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе.

Глава японского правительства уверяет, что его страна будет бороться с попытками "одностороннего" перекраивания мировой карты и баланса сил.

В качестве примеров нарушителей стабильности в Восточной Азии Кисида упомянул КНДР, которая грозит испытаниями баллистических ракет в Японском море при молчаливом поощрении Китая, а также саму КНР, которая угрожает самостоятельности Тайваня и провоцирует нестабильность в Восточно-Китайском море.

Ранее власти Японии приняли решение официально называть четыре острова на Курилах оккупированными россией.

Кисида заявил о намерении впервые в истории Японии принять участие в заседании НАТО.