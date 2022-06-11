Грузинский учитель продал кольцо матери, чтобы помочь Украине: удалось собрать $700 тысяч

Изначальная сумма, которую он хотел выручить, не достигала и 1000 долларов

Люди со всего мира стараются поддержать Украину — и не только морально, но и финансово. Как, к примеру, грузинский учитель Ладо Апзахава сумел собрать 700 тысяч долларов, выставив на продажу две памятные ему вещи — перстень матери и собственную медаль отличия педагога.

Больше деталей сообщили в грузинском издании Batumelebi, передает "Телеграф". Идея Апхазавы нашла столько отклика среди граждан различных стран, что начальная стоимость его "лота" была превышена в сотни раз.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Ладо Апхахава весьма известный в административном районе Гурия своей страны. Он постоянно находится в эпицентре важных политических и общественных событий, привлекает внимание к важным проблемам. Так, в 2020 году он продавал фиалки, чтобы собрать финансы для подключения интернета своим ученикам. Теперь же поставил своей целью помочь Украине. И как помог!

В 2019 году грузин стал лауреатом престижной премии Global Teacher. В качестве подарка ему была вручена памятная медаль. Именно ее, а также кольцо своей матери, которое было дорого Апхазаве как память, мужчина и решил продать.

Те самые медаль и кольцо

Инициатива была предложена им на личной Facebook-странице еще в первые дни марта. Изначально он даже не надеялся выручить за "лот" больше 2500 лари (около 860 долларов). Однако благотворительная акция привлекла столько внимания от жителей других стран, что предметы, выставленные на продажу, стали золотыми не только по составу сплава, но и по огромной цене.

Стратегия была изменена, и поэтому люди могли просто донатить на этот лот. В большинстве случаев к инициативе присоединялись работники сферы образования, ведь деньги Ладо Апхазава собирался передать на помощь педагогам и ученикам, пострадавшим от войны в Украине.

Известно, что своими деньгами "поделились" представители минимум 39 стран. Конечная сумма достигла 700 тысяч долларов. Сами же медаль и кольцо по итогу были куплены грузинским адвокатом Звиадом Кордзадзе. Что примечательно, после проведения сделки он вернул оба предмета Апхазаве.

Деньги же пошли для благотворительной организации в Польше, которая опекается украинскими беженцами. Известно, что помимо основной инициативы Ладо Апхазава также создал собственный благотворительный фонд, общими силами которого смогли собрать 3000 лари (чуть больше тысячи долларов). Их тоже перечислили на помощь пострадавшим от войны в Украине.

Подчеркнем, что поддерживают нашу страну и сами граждане — вне зависимости от возраста или социального статуса. Так, мы уже писали о невероятной шестилетке, которая игрой на флейте собирает деньги для помощи ВСУ.

Помимо этого "Телеграф" также рассказывал об инициативе футболиста "Динамо" Георгия Бущана. Он отдал собственную футболку для сбора денег на благотворительном аукционе.