Мир все ближе к ядерной войне, считают шведские аналитики: подробности

Аналитики считают, что в ближайшее десятилетие в мире увеличится количество ядерных боеголовок

Государства, владеющие ядерным оружием, продолжают увеличивать или модернизировать свои арсеналы, что повышает риски ядерной войны.

Как говорится в ежегодном докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), более 2000 ядерных боеголовок в 2021 году находились в состоянии повышенной боевой готовности.

При этом отмечается, что всего в мире на начало 2022 года насчитывается около 12 705 ядерных боеголовок, из которых 9440 находились на военных складах для потенциального применения.

Примерно 3732 развернуты в состоянии шахтно-ракетного и воздушного базирования, а около 2000 находились в состоянии повышенной боеготовности.

В мире по данным авторов исследования, начитывается девять ядерных государств — США, россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР — однако две из них США и рф владеют более 90% всего мирового ядерного арсенала.

Отмечается, что все указанные страны продолжают модернизировать свои запасы ЯО и хоть за прошедший год общее количество боеголовок несколько сократилось, но аналитики считают, что в ближайшее десятилетие их количество будет увеличиваться.

Исследователи также называют "тревожной тенденцией" то, что все страны-операторы ядерного оружия увеличивают его роль в военной доктрине, и что некоторые из них обостряют риторику относительно его применения.

Стоит отметить, что в ООН не исключают того, что россия может применить ядерное оружие против Украины.