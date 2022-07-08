Канада предоставит Украине десятки броневиков: когда и что получим

Министр обороны Канады Анита Ананд рассказала, какие броневики поступят в Украину в ближайшее время

Канада, которая постоянно оказывающая военную помощь Украине, уже к концу лета направит еще 39 бронемашин производства американской компании General Dynamics.

Об этом заявила в четверг, 7 июля, министр обороны Канады Анита Ананд, передает Reuters.

Ананд заявила, что соглашение о бронетехнике для Украины является дополнением к отдельному многомиллиардному контракту на 360 машин для Вооруженных сил Канады, согласованному с General Dynamics Land Systems в 2019 году.

"Эти 39 транспортных средств начнут отправляться этим летом, а остальные 360 продолжат поставляться в течение следующих нескольких месяцев", — сказал Ананд журналистам.

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Партия машин, которую планирует предоставить Канада, является частью военной поддержки Украины в размере 500 миллионов канадских долларов, предусмотренной в канадском бюджете в апреле. Об этом сообщил премьер-министр Джастин Трюдо на саммите НАТО в Мадриде на прошлой неделе.

Бронемашины General Dynamics – это так называемые машины боевой поддержки. Их производит завод General Dynamics в Лондоне, Онтарио, США. Эту технику можно использовать в качестве машин скорой помощи, машин для обслуживания и эвакуации или для перевозки войск.

Напомним, ранее Канада ввела новые санкции против России. В расширенный список попали 4 компании и 22 гражданина России.