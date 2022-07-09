"Майдан" и свой "Янукович" на Шри-Ланке: что известно об островном государстве

Небольшая страна в Индийском океане взорвалась недовольством из-за проводимой властью политики

Массовые беспорядки, которые сотрясли островную Шри-Ланку 9 июля, вероятно привели к бегству президента страны Готабаи Раджапаксы. По крайней мере, об этом свидетельствую кадры местного телеканала NewsFirst, опубликованные из аэропорта. Журналистам удалось заснять кортеж из нескольких автомобилей, которым, вполне возможно, привезли лидера страны для его дальнейшей транспортировки за границу.

"Телеграф" собрал самые важные факты о происходящем на острове в Индийском океане, а также немного расскажет о самой стране. Кстати, согласно переписи двухгодичной давности население страны превышает 21 млн человек, что делает Шри-Ланку весьма густонаселенным государством.

Протесты: кто, зачем и почему

Мир уже успели облететь кадры штурма президентской резиденции Шри-Ланки. Происходящее в стране невольно напоминает украинский Евромайдан — горящие шины, толпы протестующих и попытка полицейского разгона. Ну и куда же без президента-беглеца? Готабая Раджапакса был избран в ноябре 2019 года после обещаний навести порядок в экономической ситуации весьма бедствующего государства.

Однако уже весной 2022 года жители Шри-Ланки ощутили на себе последствия весьма мощного кризиса финансовой системы страны. На острове резко поднялись цены на продовольствие, а также начала весьма сильно ощущаться нехватка топлива. Целый месяц президентский офис был заблокирован первыми митингующими, поэтому правительству Раджапаксы пришлось объявить чрезвычайное положение.

Массовые протесты на Шри-Ланке

Считается, что изначально на бедственное положение Шри-Ланки повлияла пандемия ковида. В страну максимально уменьшился приток иностранной валюты, что весьма печально сказалось на состоянии многих местных жителей, привыкших к наплыву туристов.

Так вышло, что 9 июля терпения народа лопнуло окончательно. Поэтому посреди дня огромная толпа людей, съехавшихся в крупнейший город страны Коломбо, и атаковала президентскую резиденцию. Несколько десятков человек пострадали при попытке полицейских остановить движение массового сборища, но это не остановило протестующих. На данный момент они заняли место пребывания Раджапаксы, а сам политик, по примеру Виктора Януковича, был вынужден бежать.

Пока неизвестно, покинул ли он пределы страны и куда может направиться. Однако буквально несколько дней назад он обращался за помощью к российскому диктатору владимиру путину, надеясь получить дополнительное топливо в процессе импорта. Не исключено, что следующей остановкой президента Шри-Ланки может оказаться рф (интересно, не Ростов ли?).

Что мы знаем о Шри-Ланке?

Шри-Ланка — это островное государство в Индийском океане недалеко от Индии. Является либеральной демократической республикой. Система управления имеет название полупрезидентской — здесь объединены частично президентская и парламентская системы. Столицей страны является Шри-Джаяварденепура-Котте, а не Коломбо, как многие ошибочно считают. Однако Коломбо при этом имеет статус самого большого и густонаселенного города в Шри-Ланке.

Шри-Ланка на карте мира

Официальных языка в стране два — сингальский и тамильский. До 1948 года страна имела статус Британской колонии, но затем обрела независимость. Статус республики Шри-Ланка получила чуть позже — в 1972 году.

Наибольший доход страна всегда имела от туристического бизнеса. Считается, что жители Шри-Ланки являются одними из наиболее гостеприимными людьми во всем мире. В феврале 2019 года количество отдыхающих на острове иностранцев превышало 241 тысячу человек. Затем после коронавирусных ограничений началось общее снижение поездок и, конечно же, доходов. Для сравнения — по данным ресурса Take-profit.org в начале июня 2022-го на острове числилось лишь чуть больше 30 тысяч туристов.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о массовых протестах в Узбекистане, которые захватили один из регионов страны. Интересно, что народное сопротивление дало свои плода. Какие именно — читайте подробно в нашем материале.