Китай и российско-украинская война: в какие игры играет Пекин

Официальный Пекин продолжит занимать ту же позицию, которую занял с начала широкомасштабного вторжения в Украину

Спикер Министерства иностранных дел (МИД) Китайской Народной Республики (КНР) Чжао Лицзянь во время недавнего брифинга заявил, что США виновны в войне в Украине. А Китай, мол, занимает "объективную и справедливую" позицию в российско-украинском конфликте и "стоит на стороне мира и справедливости". Еще в марте в американских СМИ появились сообщения, что рф запросила у Китая помощи вооружением и финансово.

Однако Пекин тогда, похоже, проигнорировал просьбы российского диктатора владимира путина.

Вместе с тем, летом пошли сообщения, что Китай ищет возможности помочь россии обходить западные санкции.

Эксперты проанализировали для "Телеграфа" свежее заявления спикера МИД КНР и общее поведение Китая в ракурсе российско-украинской войны.

Эта война выгодна и не выгодна Китаю

Директор Института мировой политики, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда подчеркивает, что позиция Китая касательно российско-украинской войны обусловлена, прежде всего, китайскими интересами.

"Они состоят в том, что КНР хочет стать первой экономикой мира. А эта война мешает Китаю, прежде всего, ростом цен на продовольствие и горючее", – поясняет эксперт.

Вместе с тем, продолжает он, следует понимать, что Китай в силу своего статуса главной коммунистической страны мира, не может выступать единым фронтом с демократическим Западом. То есть, не может войти в антироссийскую коалицию.

"Не менее очевидно и то, что на сегодняшний момент КНР выгодно получать по дисконту горючее из рф. Как выгодно и быть фактически незаменимым поставщиком в россию разнообразной начинки для крылатых ракет и другого высокотехнического вооружения. Соответственно, Китай и далее будет говорить и делать то, что ему выгодно", – резюмирует Евгений Магда.

Китай устроит любой исход российско-украинской войны

По мнению главного редактора интернет-издания "ОстроВ", экс-члена украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергея Гармаша, Китай устроит любой исход российско-украинской войны.

"Поражение Украины будет означать поражение и ослабление США. Причем ослабление не просто военной мощи Штатов, но и их роли в мире. Что вполне устраивает КНР, учитывая роль США в Китайском море, в целом на Юго-Азиатском направлении. Напомню, что именно Штаты являются основой преградой для оккупации Китаем Тайваня", – отмечает эксперт.

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Если же проиграет россия, то Китай получает возможность как минимум экспансии, как максимум оккупации российских территорий, которые прилегают к КНР, прогнозирует Сергей Гармаш.

"Поэтому, – поясняет он, – официальный Пекин продолжит занимать ту же позицию, которую занял с начала широкомасштабного вторжения в Украину. Ни вашим, ни нашим. Но в публичной риторике китайцы будут больше поддерживать россию. Потому что у самой КНР есть серьезные проблемы с демократией, есть Уйгурский автономный округ, фактически превращенный в концлагерь. И естественно, что Китай будет поддерживать подобные своему авторитарные режимы, которые не поднимают болезненных для него вопросов. А демократический мир в любом случае будет бороться с автократией. Поэтому позиция китайцев проукраинской не будет никогда. Пока существует россия, по крайней мере".