Владельцами карт могут стать 20,9 млн россиян – именно такое количество граждан имеют доход ниже прожиточного минимума

"Успехи" украинофоба путина на фронте и в экономике привели к тому, что население рф стремительно нищает, и в госудуме страны даже выступили с инициативой ввести социальные скидочные карты, по которым обедневшие граждане смогут покупать продукты и лекарства.

Об этом пропутинскому изданию "Известия" рассказал один из из авторов законодательной инициативы Ярослав Нилов.

Если законопроект будет одобрен, то скидочные карты появятся на россии уже в 2023 году, и участвующие в данной программе магазины и аптеки будут предоставлять таким гражданам скидки на продукты и лекарства.

По предварительным расчетам, аудитория карт будет насчитывать 20,9 миллиона россиян – именно такое количество граждан страны-агрессора имеют доход ниже прожиточного минимума – 13,9 тыс. руб.

По данным издания The Moscow Times, рост цен в рф обесценил доходы и сбережения граждан. Реальные пенсии в россии упали рекордно с 1999 года (на 8,2% в апреле), а спад реальных зарплат оказался сильнейшим с 2015 года (на 7,2% в апреле и 6,1% в мае). По этой причине 22 июля Минпромторг страны одобрил программу фудшеринга, в рамках которой нуждающиеся россияне будут бесплатно получать продукты с истекающим сроком годности.

Напомним, что третий президент Украины Виктор Ющенко считает, что у путина действительно нет талантов ни в экономике, ни в вопросах безопасности страны, поэтому он и вынужден постоянно прибегать к нападениям на соседей.