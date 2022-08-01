Украина получит военные корабли от Британии: сколько и какие именно

Британцы проводят учения для украинских военных и дают им мощное оружие.

Великобритания планирует передать Украине несколько мощных военных кораблей для противостояния вооруженной агрессии россии, ведущей свою кровавую войну на украинских землях уже 159 дней подряд.

Соответствующую информацию в своем интервью для "Суспильного" рассказал посол Украины в Британии Вадим Пристайко. По его словам, недавно он посетил один из кораблей, которые скоро будут находиться на вооружении украинской армии и добавил, что там уже проводят занятия для наших защитников.

"На нем уже сейчас проходят учения наши военные. Они управляют кораблем, они управляют оружием. Таких кораблей будет несколько", — пояснил он.

Дипломат также напомнил, что после того, как россия напала на Украину 24 февраля, Турция закрыла для военных кораблей проливы в акватории Черного моря.

Пристайко добавил, что сейчас приоритеты Украины сместились, мол, сейчас есть потребность в не менее двух противоминных боевых кораблях, находящихся на вооружении военных морских сил Ее Величества. По его словам, украинцы планируют модернизировать полученные корабли и добавить в них оборудование, необходимое Вооруженным украинским силам.

"Но это не только 2 корабля. Они имеют больше того же класса. И на имеющихся кораблях сейчас проходят обучение наши офицеры и моряки", — подытожил Пристайко.

Ранее "Телеграф" сообщал, что пока стране миры помогают Украине в ее противостоянии кровавой россии, враг продолжает стягивать боевые корабли в акватории Черного моря. В частности, уже к утру воскресенья, 31 июля, в водах у берегов оккупированного Крыма в общей сложности насчитывалось до 22 единиц Черноморского флота рф, что вдвое больше, чем раньше.