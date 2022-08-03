кремль хочет переговоров с Украиной: главное из заявлений Шредера после поездки в москву

Друг Путина снова посетил его в Москве и привез оттуда несколько инсайдов.

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер, уже давно предпринимавший попытки стать переговорщиком между Украиной и россией и летавший в москву к владимиру путину, снова посетил его с визитом. По итогам поездки в российскую столицу Шредер заявил, что кремль якобы стремится к переговорам.

Об этом он рассказал в интервью немецкому журналу Stern и телеканалу RTL/ntv, тезисы из которого цитирует сайт журнала. По словам экс-канцлера, кремль хочет найти решение путем переговоров, и это стремление можно было бы перевести в прекращение огня. "Сейчас мало что происходит, таково мое впечатление, потому что ясно одно: без переговоров не получится", — заявил Шредер.

Он также возложил особую ответственность за мирный процесс на Германию и Францию. Кроме того, отметил вклад Турции, которая помогла добиться определенных успехов в марте, а в июле способствовала подписанию соглашения по вывозу украинского зерна на экспорт морем. Шредер отметил роль турецкого президента Реджепа Эрдогана, который выступает посредником, но добавил, что это "не сработает без согласия Вашингтона".

Вместе с тем, из его слов становится понятным, что россия не отказалась от идеи федерализации Украины. Даже выбрала самый удобный для себя формат – Швейцарию с ее кантонами, которые имеют каждый свою конституцию и собственные законы и больше опираются в политике на внутренние процессы, чем на общегосударственные. Шредер призвал здесь к "уступкам с обеих сторон".

Еще одна цель путина – это снятие санкций. Для этого он и намекает на переговоры. Шредер не говорит об этом прямо, но такой сценарий можно было бы выдать русскому народу за победу.

Также россия настаивает на отказе Украины от членства в НАТО. Шредер здесь даже вспомнил слова президента Владимира Зеленского, предлагавшего сойтись на вооруженном нейтралитете по примеру Австрии.

И ко всему экс-канцлер заявил, что не планирует отказываться от своей дружбы с путиным, несмотря на то, что считает развязанную им войну "ошибкой российского правительства". Зато предложил себя в качестве главного переговорщика. "Может быть, я снова смогу быть полезным. Так почему я должен извиняться?", — сказал он.

Как сообщал "Телеграф", в Украине объяснили, почему москва все чаще возвращается к теме переговоров и при этом прибегает ко все более жестким угрозам.