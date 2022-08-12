Заседание Совбеза ООН по Запорожской АЭС пошло не по плану россии: заявления участников

Заседание Совбеза ООН закончилось без каких-либо решений. Пока стороны остались "при своих"

На фоне продолжающихся провокационных обстрелов территорий захваченной россией Запорожской атомной электростанции в четверг, 11 августа, вечером по Киевскому времени в Нью-Йорке (США) состоялось заседание Совета безопасности ООН.

Примечательно, что заседание было созвано как раз по инициативе страны-оккупанта — россии, и судя по всему было призвано склонить мир (или как минимум участников заседания) к обвинениям в адрес защищающейся Украины.

МАГАТЭ

Одним из ключевых докладчиков являлся гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

В своем докладе Гросси заявил, что в настоящее время угроза ядерной безопасности на Запорожской АЭС отсутствует.

Однако, подчеркнул он, ситуация может измениться в любой момент и поэтому призвал разрешить его организации посетить станцию.

"Время имеет решающее значение. Поэтому я предлагаю … провести эту миссию как можно скорее", — обратился Гросси к Совбезу ООН и призвал организацию посодействовать этой миссии.

Он пояснил, что МАГАТЭ получает информацию о ситуации на Запорожской АЭС и со стороны Украины, и со стороны оккупировавшей станцию россии, но эта информация часто противоречива, и без физического присутствия МАГАТЭ не может подтвердить некоторые очень важные факты.

В частности, по его словам, по результатам такой миссии МАГАТЭ смогло было предоставить независимую оценку ядерной безопасности и рисков физической безопасности

"Миссия на площадку также позволит нам провести срочные меры безопасности, проверив состояние реакторов и запасы ядерных материалов, в том числе хранилище свежего и отработавшего топлива, где в настоящее время у нас нет службы удаленной передачи данных", – отметил Гросси.

Он призвал допустить миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и заявил о готовности лично возглавить ее.

россия

Созвавший заседание постпред россии Василий Небензя продолжил гнуть "линию партии", утверждая, что российские войска "защищают" запорожскую АЭС, не хранят там вооружение и не обстреливают Украину с территории станции.

При этом он продолжил обвинять власти Украины и "ее спонсоров" (страны Запада) в обстрелах АЭС и грозить всему миру ядерной катастрофой. Он сказал, что россия "надеется", что инспекторы МАГАТЭ посетят Запорожскую атомную станцию.

Постпред рф также заявил, что лишь вопрос времени, когда радиационный фон на Запорожской АЭС вырастет, если "удары ВСУ Украины продолжатся".

Также Небензя обрушился с обвинениями в адрес секретариата ООН и лично генсека Антониу Гутерреша за якобы "искажение" ситуации вокруг Запорожской АЭС и призывы к демилитаризации атомной станции, вновь заявив, что российские войска "обеспечивают защиту" АЭС", "не хранят там оружие" и вообще всячески спасают мир от ядерной катастрофы.

Украина

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица естественно также выступил на заседании Совбеза. Сначала Кислица объяснил, почему Украина считает, что обстрелы являются провокациями россиян.

Также он озвучил требования к россии, захватившей Запорожскую АЭС:

россия должна заявить, что принимает миссию МАГАТЭ без каких-либо условий;

оккупанты не должны препятствовать проходу миссии со стороны Украины;

россияне должны разминировать АЭС и подходы к ней и вывести войска, оружие и технику со станции.

Также Кислица попытался доступно донести до россии, почему нельзя заигрывать с безопасностью АЭС: нельзя контролировать ветер и то, куда он понесет радиоактивные облака в случае выброса на АЭС.

К слову, российский постоянный представитель назвал все слова украинского дипломата "потоком сознания".

Китай

Постпред Китая в ООН Чжан Цзюнь заявил, что Пекин обеспокоен нападениями на станцию, которые "подрывают безопасность" персонала крупнейшей АЭС в Европе, отметив, что в случае аварии последствия будут серьезнее, чем на Фукусиме.

Он выступил за визит МАГАТЭ на АЭС и заявил, что "россия обещала оказать необходимую помощь".

А также отметил, что Украина в своих письмах генеральному директору МАГАТЭ и генсеку ООН подчеркнула растущую необходимость организации такого визита, который нужно организовать "без проволочек".

Также Китай призвал "установить мир, как можно скорее, это снимет ядерные риски".

США

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд в своем выступлении высказалась за вывод российских войск как с Запорожской АЭС, так и в целом с территории Украины. Также США поддержали миссию МАГАТЭ на АЭС, но "при условии соблюдения суверенитета Украины".

США призвали рф передать Украине контроль над Запорожской атомной станцией и создать демилитаризованную зону вокруг АЭС.

Линда Томас-Гринфилд выразила убеждение, что проблемы вокруг станции не прекратятся, пока россия не выведет оттуда свои войска.

Гана

Высказалась на заседании Совета безопасности ООН и представительница Ганы: ее страна считает, что прекращение военных действий, связанных с полным выводом российских войск – единственный приемлемый способ восстановления мира и безопасности.

Итоги

В конце заседания председательствующий предоставил слово гендиректору МАГАТЭ.

Он заявил, что услышал от всех участников "понимание" угроз, которые несут активные боевые действия возле крупнейшей в Европе атомной электростанции.

Гросси также заявил, что МАГАТЭ активизирует контакты с россией, Украиной и ООН для отправки миссии на Запорожскую АЭС, добавив, что она должна быть направлена.