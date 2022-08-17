Свободный мир вместе: украинцы создадут глобальную цепь единения ко Дню Независимости

Украинцы не могут собраться вместе дома, чтобы не стать целью для вражеских ракет, поэтому сплотят соотечественников за границей, а заодно и мир.

24 августа все, кто стремится к свободному миру для себя и других, во всех странах и на всех континентах, объединятся. Люди свободного мира выйдут на центральные улицы городов и возьмутся за руки, чтобы образовать живые цепи единения.

The Free World Gathering – это инициатива группы активистов, впервые организовавших цепь единения в начале войны. Тогда, 12 апреля 2014, десятки тысяч украинцев из всех регионов вышли на улицы продемонстрировать свое единство. От Киева до Одессы, от Львова до Донецка 40 тысяч граждан держались за руки, чтобы показать: север и юг, восток и запад — одна свободная, неделимая страна.

Сейчас речь идет о представителях разных наций — свободолюбцах из всех стран, вдохновившихся украинской смелостью отстаивать свою независимость. Ведь хоть у всех свое понимание свободы (а заодно и болевые точки), но одна жажда защищать ее во всех проявлениях и значениях.

"Я убежден: если все люди на планете возьмутся за руки, произойдет положительное изменение всемирного масштаба. Мы станем другими, лучшими. Такими, какими должны быть", — говорит Игорь Пинчук, соорганизатор The Free World Gathering.

Главная цель мероприятия: еще больше сплотить международное сообщество вокруг Украины и показать, что свобода — наша общая высокая ценность. Свобода во всех ее определениях и проявлениях: жить в независимом государстве с незыблемыми границами, иметь личные границы и абсолютную власть над своим телом, обретать свою идентичность, любить кого велит сердце, самостоятельно решать рожать детей или нет. Эти понятия, если не вместе, то по отдельности, найдут отклик в сердце каждого человека на планете.

Чтобы принять участие в Free World Gathering, нужно зайти на сайт https://freeworldgathering.com/, найти на карте свой город и отметить на центральной улице точное место, где планируете стоять. Увидев эту отметку, другие участники смогут стать бок о бок с вами. Или же можно найти отметки уже отметившихся и занять место рядом, чтобы продолжить цепь. Также каждый может стать координатором The Free World Gathering в своем городе. На сайте есть указания, как это сделать.

Поддерживает инициативу Министерство внешних дел Украины и Музей становления украинской нации.

Коммуникационным партнером мероприятия стала украинская команда международного рекламного агентства Ogilvy, создавшая видеоманифест события: https://www.youtube.com/watch?v=Tm7pgK58pCg, разработала айдентику и материалы для соцсетей.

Больше о событии – на сайте https://freeworldgathering.com/

и на странице Facebook https://www.facebook.com/The-Free-World-Gathering-106022265542845.

Посохов Дмитрий 067 659 29 29