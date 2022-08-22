Быть как "Борис Джонсонюк": британских военнослужащих призвали готовиться к возможной отправке на войну с рф

Военные Ее Величества должны уделить время своей физподготовке и провести беседу с родными и близкими

Британские солдаты должны быть реалистами и готовиться к тому, что их могут отправить в Украину на войну, которая была развязана россией и длится уже полгода.

Об этом заявил уорент-офицер Пол Карни, передает издание Mirror.

Карни считает, что его сослуживцы "готовятся, чтобы противостоять угрозе со стороны России и готовы противостоять любой агрессии".

С этой целью он призвал солдат и офицеров Ее Величества уделить время своей физической подготовке, а также провести беседу со своими родными и близкими, ведь в случае отправки в Украину связь с ними может отсутствовать длительное время.

"Я прошу, чтобы вы сейчас обсудили с ними потенциальную отправку. Найдите номера сетей поддержки и соответствующих людей, которые могут им помочь, например, офицера отдела социального обеспечения и священника", – призвал Карни.

Возможность такого развития допускает и генерал сэр Ричард Даннат, бывший начальник Генерального штаба Вооружённых сил Великобритании.

"Это разумный совет от старшего солдата армии. Это не значит, что армия собирается отправляться в Украину, но обязанностью любой армии в мирное время является подготовка к войне в каждом аспекте жизни. Тем не менее, учитывая войну в Европе, агрессивную россию и обеспокоенные страны на границах россии, вполне разумно, что британские солдаты реалистично смотрят на то, что может произойти", – сказал он.

Напомним, что ярким примером подобного отношения к возможной войне с рф стал любимец украинцев, британский премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, получивший в нашей стране шутливое прозвище "Джонсонюк". Он не только инициировал программу подготовки до 10 тысяч наших воинов каждые 120 дней, но и сам провел день в тренировочном лагере, где эти военные будут тренироваться.