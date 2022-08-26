Россия получила удар под дых: бюджет Путина теряет, несмотря на рекордные цены на газ, нефть и уголь

Сфера, которую в россии считали своим основным оружием против остального мира – энергетика, оборачивается против оккупантов. Под санкционными ударами энергетическая сфера рф терпит убытки, а бюджет недосчитывается миллиардов долларов.

Цена на нефть и газ растут, но доходы падают

Основой финансовых поступлений россии последних лет были доходы, получаемые от экспорта на Запад нефти и газа, причем поставки "голубого топлива" сделали рф едва ли не монополистом на европейском рынке.

Еще в 2021 году россия начала оказывать давление на Европу постепенно повышая цену на газ, которая осенью достигала 2000 долларов за 1000 кубометров. На фоне же агрессии рф в Украину в августе 2022 года цена и вовсе превысила 3000 долларов за тысячу кубов.

Схожая ситуация наблюдается и на нефтяном рынке – если 23 февраля нефть марки Brent стоила 94,73 доллара за баррель, то уже в начале марта цена подскочила до почти 130 долларов. Вслед за Brent, дорожала и российская нефть Urals, достигнув в начале марта максимума в 111 долларов за баррель.

Тем не менее после решения стран ЕС о введении частичного эмбарго на нефть нефтегазовые доходы россии немедленно упали.

Так, уже в мае Минфин рф сообщил, что доходы от продажи энергоресурсов упали на 18%. Также на 230 млрд руб. (примерно 3 млрд дол.) упали прочие доходы российского бюджета.

По итогам августа Минфин рф заявил о падении нефтегазовых доходов на 30%, фактические поступления оказались на 74,7 млрд руб., или 1 млрд дол., ниже ожидаемых, что стало рекордом падения за последние 11 лет. И снова вслед за доходами от энергоресурсов рухнули доходы российского бюджета от других сфер – на 29% или 400 млрд руб. (порядка 5,5 млрд дол.).

И все это несмотря на то, что цена российского газа на газовом рынке Европы в августе снова рекордно выросла, а цена нефти в июле была в среднем чуть выше, чем до российского вторжения.

При этом дальнейшие перспективы российской нефти на мировом рынке выглядят еще менее оптимистично. Так, как пишет The Moscow Times, Иран намерен занять место России на европейском нефтяном рынке и частично компенсировать Европе поставки нефти, которых она лишится после вступления в декабре эмбарго на импорт нефти и нефтепродуктов из России. В обмен на эту "услугу" Иран рассчитывает снять с себя санкции, наложенные за ядерную программу.

Экономика Кузбасса на грани коллапса

Но помимо нефтегазового сектора, россия является крупным игроком угольного рынка, осуществляя до 17% его поставок на мировой рынок. Но, как сообщает агентство Bloomberg, экспорт российского угля после принятия пятого пакета санкций фактически остановлен. А крупнейшая в России компания по добыче энергетического угля "СУЭК", не может отгружать топливо с середины августа.

При этом, как пишут российские СМИ, это привело к коллапсу в угольных регионах страны, завязанных на угледобычу, таких как Кемеровская область, и побудила российский Минфин задуматься о снижении налоговой нагрузки на угольный бизнес.

Вместе с тем в мире снова стала проявляться тенденция роста цен на нефть, что может не только помочь агрессору пополнить свой бюджет, но и привести к росту цен на топливо в Украине.