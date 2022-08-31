Стране-союзнице путина предложили стать посредником между рф и Украиной

Делегация Ирана уже отправилась в москву

В среду, 31 августа, на 189-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что один из высокопоставленных лидеров ЕС попросил Иран стать посредником в войне россии против Украины.

Об этом сообщает ISNA. В Тегеране не стали разглашать имя высокопоставленного лидера Западной Европы.

"Один из высокопоставленных лидеров Западной Европы обратился к президенту Ирана Ибрагиму Райси с просьбой стать посредником в войне рф против Украины", — написал заместитель главы администрации президента Ирана по политическим вопросам Мохаммад Джамшидион в Twitter. Джамшидион также добавил, что в россию отправилась "мирная инициатива вместе с важным посланием" во главе с министром иностранных дел Ирана Хусейном Амиром Абдоллахианом.

Агентство ISNA сообщает, что высокопоставленным европейским политиком, обратившимся к президенту Ирана, является президент Франции Эммануэль Макрон. Добавим, что 31 августа глава МИД Ирана Хусейн Амир Абдоллахиан полетел в Москву с рабочим визитом. Там он встретится с главой мид рф сергеем лавровым. Добавим, что перед визитом Абдоллахиан называл главной целью этой поездки "попытку урегулировать войну в Украине". Он также заявил, что с соответствующей просьбой к Тегерану обратились "некоторые западные страны".

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Ранее в США подтвердили, что россия получила от Ирана партию боевых беспилотников. Это произошло после визита президента рф владимира путина в Иран.