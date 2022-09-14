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Армения заявила, что Азербайджан уничтожил базу ФСБ россии: фото

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Автомобильные представительства ФСБ рф Новость обновлена 14 сентября 2022, 14:29
Автомобильные представительства ФСБ рф

Азербайджан пока никаких комментариев по этой ситуации не предоставил

В армянском городе Гегаркуник был разгромлен пункт дислокации пограничных сил ФСБ россии. Как сообщают здешние СМИ, обнародовав и фото последствий обстрела, удар был нанесен накануне вооруженными силами Азербайджана.

Как в среду, 14 сентября, сообщила пресс-служба премьер-министра Николы Пашиняна, согласно имеющейся информации, азербайджанские военные атаковали пункт, где находились российские пограничники ночью, после чего личный вынужден в оперативном порядке покинуть место дислокации. Что касается пострадавших и погибших в результате обстрела, то их количество пока не разглашается.

Обстріл азербайджанськими збройними силами
Пункт дислокации ФСБ РФ

Кроме того, известно, что Вооруженные силы Азербайджана нанесли удар по автомобилю вс россии, который находился в селе Верин Шоржа.

Следует отметить, что каких-либо комментариев по обстрелу Азербайджан по состоянию на сегодняшний день не обнародовал.

Армения заявила, что Азербайджан уничтожил базу ФСБ рф
Вооруженные силы Азербайджана нанесли удар по автомобилю с рф

Следует напомнить, что серьезное обострение давнего конфликта между Арменией и Азербайджаном снова вспыхнуло с новой силой ночью на 13 сентября. В сети появилось видео кровавого боя с привлечением артиллерии вблизи границ двух стран, недалеко от города Джермук. В Минобороны Армении заявили, что Азербайджан утром привлек к бою артиллерию и минометы. Учитывая это, члены ОДКБ оперативно отправились в Армению для дальнейшего мониторинга ситуации.

Также "Телеграф" сообщал, что боевые действия между Азербайджаном и Арменией вспыхнули после того, как Азербайджан снова обвинил подразделения соседней страны, с которой враждует длительное время, в провокациях, объявив начало операции "Возмездие".

Теги:
#Азербайджан #Обстрел #Армения #ФСБ России