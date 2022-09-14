Армения заявила, что Азербайджан уничтожил базу ФСБ россии: фото

Азербайджан пока никаких комментариев по этой ситуации не предоставил

В армянском городе Гегаркуник был разгромлен пункт дислокации пограничных сил ФСБ россии. Как сообщают здешние СМИ, обнародовав и фото последствий обстрела, удар был нанесен накануне вооруженными силами Азербайджана.

Как в среду, 14 сентября, сообщила пресс-служба премьер-министра Николы Пашиняна, согласно имеющейся информации, азербайджанские военные атаковали пункт, где находились российские пограничники ночью, после чего личный вынужден в оперативном порядке покинуть место дислокации. Что касается пострадавших и погибших в результате обстрела, то их количество пока не разглашается.

Пункт дислокации ФСБ РФ

Кроме того, известно, что Вооруженные силы Азербайджана нанесли удар по автомобилю вс россии, который находился в селе Верин Шоржа.

Следует отметить, что каких-либо комментариев по обстрелу Азербайджан по состоянию на сегодняшний день не обнародовал.

Вооруженные силы Азербайджана нанесли удар по автомобилю с рф

Следует напомнить, что серьезное обострение давнего конфликта между Арменией и Азербайджаном снова вспыхнуло с новой силой ночью на 13 сентября. В сети появилось видео кровавого боя с привлечением артиллерии вблизи границ двух стран, недалеко от города Джермук. В Минобороны Армении заявили, что Азербайджан утром привлек к бою артиллерию и минометы. Учитывая это, члены ОДКБ оперативно отправились в Армению для дальнейшего мониторинга ситуации.

Также "Телеграф" сообщал, что боевые действия между Азербайджаном и Арменией вспыхнули после того, как Азербайджан снова обвинил подразделения соседней страны, с которой враждует длительное время, в провокациях, объявив начало операции "Возмездие".