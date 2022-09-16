Все дело в одном блюде: личный повар раскрыл секрет долголетия Елизаветы II

Королева не просто так "пережила" 14 премьер-министров

Королева Елизавета II прожила долгую и насыщенную событиями жизнь.

Отличная форма, в которой находилась 96-летняя женщина, всегда восхищала подданных. Но, как оказалось, к секретам долголетия Елизаветы II можно отнести одно простое, но не очень полезное блюдо, пишет Yahoo.news.

Оказывается, на протяжении десятилетий хозяйка Букингемского дворца ела на завтрак довольно калорийную пищу. По словам личного повара Даррена Макгрейди, день королевы неизменно начинался с хорошо поджаренных тостов, покрытых толстым слоем мягкого сливочного масла.

Самой любимой добавкой к незамысловатому бутерброду служил клубничный джем. А обязательным завершением трапезы была чашка крепкого чая сорта Earl Grey.

Для фанатов диет привычка королевы может быть показаться немного шокирующей. Но согласно многочисленным исследованиям, сливочное масло содержит в себе ряд полезных веществ. Витамины А, B, C, D, Е и К, а также жирные кислоты Омега-3 и Омега-6 благотворно влияют на многие иммунные процессы в организме. Выработка гормона счастья (серотонина) и улучшение работы головного мозга тоже на "совести" привычного продукта.

Кроме того, плотный завтрак дает силы, которые Елизавета II тратила на прогулки в компании любимых собак.

Именно это и помогло ей пережить 14 премьер-министров, которые были намного моложе Ее Величества.

Напомним, что из-за похорон Елизаветы II разгорается скандал, в котором замешаны лидеры многих стран.