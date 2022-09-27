Оружие для Украины от союзников: Bloomberg сообщил о тревожной тенденции

Источники агентства сообщают, что резкой активизации поставок ждать не стоит из-за ряда причин

Для того, чтобы продолжать эффективное контрнаступление, Украине нужно больше современного тяжелого вооружения. Но западные партнеры не торопятся с его поставками.

По данным агентства Bloomberg, нет признаков того, что союзники "активизируют" свои обязательства. В статье отмечается, что западные страны продолжают уклоняться от поставок ракетных систем большой дальности, боевых самолетов и танков НАТО.

Также сообщается, что в Киеве опасаются прекращения поставок оружия из США и Европы, которое якобы может привести к прямому конфликту союзников и россии. Со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника агентство сообщает, что резкое увеличение поставок или передача новых типов вооружений (которые упомянуты выше) маловероятно.

В Пентагоне отрицают, что заявления из не кремля влияют на поставки вооружения — они поэтапные и регулярные. США рассматривает запросы Украины и новым видом вооружения может стать беспилотник, который несет ракеты Hellfire. Также часть оборудования, такого как танки Abrams требует дополнительного обучения, но издание отмечает, что неясно, запросила ли Украины новейшие модели.

Что касается Европы, то там также нет признаков предоставления Украине новой партии тяжелого вооружения, сообщают источники. Запросов в Берлин на танки Leopard с целью передать их в Украину не поступало, а они были бы кстати для контрнаступления. Украина уже получала танки от союзников, в частности Польша прислала более 250 штук, но они еще советские. В стране ожидают поставок из США в начале следующего года, чтобы преодолеть дефицит в собственных вооруженных силах. В Италии передача оружия также замедлилась — в стране прошли выборы на которых победил Правый альянс. Кроме его лидера, которая выступает за жесткость в отношении россии, двое глав партий коалиции ранее хорошо отзывались о путине.

Украине необходимо больше вооружения — из-за мобилизации в россии окно для наступления и прорыва может закрыться. Юг Украины важен стратегически и ждать пока россияне стянут туда силы не стоит, считает секретарь ВР по вопросам нацбезопасности Роман Костенко. Именно освобождение Херсонской области — цель, которую нужно стратегически достичь Украине, отмечает полковник из Польши Петр Левандовски, но добавляет, что по стандартам НАТО такие операции могут длиться несколько месяцев.