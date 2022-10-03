Родом из Холодной войны, проект которому 70 лет – что известно об оружии Судного дня, торпеде Посейдон

Распиаренное рф оружие на деле является идейным продолжением технологий еще 40-х годов

Немалый резонанс вызвало исчезновение с базы российской подлодки К-329 "Белгород", вооруженной ядерной торпедой "Посейдон", способной уничтожить такие мегаполисы, как Нью-Йорк или Лос-Анджелес.

Вероятнее всего, подлодка отправилась в район Карского моря чтобы провести испытания "Посейдона", корни которого, как выяснил "Телеграф", тянутся еще в 1949 год.

Для войны с США

Еще в 1949 году в СССР разрабатывался проект торпеды, вооруженной термоядерным зарядом, который планировалось доставить к берегам США на подводной лодке и ядерным взрывом уничтожить крупный порт противника.

Правда к 1954 году выяснилось, что подлодка-носитель являлась очень ненадежным средством доставки торпеды к берегам США и могла быть легко обнаружена и уничтожена, поэтому от подобной идеи тогда отказались, но ненадолго.

Уже в 1961 году академик Михаил Лаврентьев предложил уничтожать американские прибрежные города подводными взрывами, которые бы формировали огромные цунами, способные уничтожать целые города.

Были проведены математические подсчеты показавшие, что если взорвать бомбу на глубине тысячи метров, то на США обрушится волна в полкилометра высотой и 10 километров длиной.

Но быстро выяснились, что даже такое гигантское цунами способно уничтожить максимум до 5 км прибрежной полосы, чего явно недостаточно для уничтожения крупнейших городов США. Но главное, такой эффект достигался при подводном взрыве ядерного заряда равного 100 Мт, в то время как мощнейшая испытанная ядерная бомба не достигала по мощности и 60 Мт.

В итоге от проекта отказались, но лишь на время.

Напугать США – торпеда Посейдон

И вот в 2015 году появились данные о проекте "Статус-6", представлявшего из себя дистанционно управляемую и роботизированную мини-подлодку "Посейдон", которую можно оборудовать ядерным зарядом.

Все это по факту делало "Посейдон" самой крупной в мире ядерной торпедой, диаметром в 1,8 метра, длиной 20 метров и весом в 100 тонн. К примеру, самая крупная традиционная торпеда имеет диаметр в 65 см, длину 11,3 метра и вес в 4,5 тонны.

Поскольку по подсчетам ученых для создания гигантского цунами нужен ядерный заряд в 100 Мт, по одной из версий, вместо традиционного ядерного заряда "Посейдон" может быть вооружен так называемой "кобальтовой бомбой" — разновидностью ядерного оружия, вызывающего повышенное радиационное заражение.

Ранее "Нью-Йорк Таймс" назвала два основных сценария применения россией тактического ядерного оружия.