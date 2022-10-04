Иран удивил позицией насчет попытки аннексии украинских территорий

Исламская Республика отметила необходимость соблюдать Устав ООН

Российская аннексия четырех областей Украины не нашла поддержки даже у союзников кремля, ранее поддерживавших и помогавших им оружием. Так, Исламская Республика Иран, предоставлявшая россиянам беспилотники, решила не поддерживать присоединение Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины к составу рф.

Как передает Информационное агентство Исламской Республики, с таким заявлением выступил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани.

"Исламская Республика, как всегда, и в соответствии со своими принципиальными позициями, подчеркивает необходимость полного уважения принципа суверенитета и территориальной целостности всех государств как основной нормы международного права и уважения принципов и целей Устава ООН", — заявил он в ответ на вопрос относительно отношения Ирана к аннексии территорий Украины.

Кроме этого в МИД Ирана добавили, что они выступают за мирное урегулирование конфликта в Украине и поддерживают любые усилия в этом направлении. Также осуждают любые провокационные действия, которые могли бы нарушить ход мира, стабильности и спокойствия.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 4 октября, официально признал ничтожными указы президента российской федерации владимира путина по поводу аннексии украинских регионов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что о новой российской аннексии думают эксперты и как с этим может быть связан Запад.