Возможно ли на Кавказе открытие второго фронта против россии: прогноз дипломата

Посол Василий Боднар оценил "Телеграфу" потерю рф влияния в регионе

На Кавказе россия теряет свое влияние, и в этом регионе усиливается роль Турции. Это происходит одновременно с упадком прокремлевской ОДКБ. Хотя об открытии второго фронта на Кавказе пока говорить преждевременно.

Такое мнение в эксклюзивном интервью "Телеграфу" высказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции Василий Боднар, оценивая происходящие в Кавказском регионе военно-политические изменения.

"Турция прилагает значительные усилия для стабилизации ситуации на Южном Кавказе, безоговорочно поддерживает Азербайджан, но и пытается восстановить дипломатические отношения с Арменией. Кроме того, достаточно активно сейчас развивается Организация тюркских государств, которая была реформирована из Совета тюркских государств в прошлом году. Взаимодействие тюркских государств усиливается, что отображается в конкретных проектах", — отмечает он.

Вместе с тем, по словам дипломата, ОДКБ создавалась для того, чтобы россия могла доминировать над государствами-членами, использовать их для своих интересов и как рынок сбыта для своих товаров, в том числе военного назначения.

"Поскольку россия начинает слабеть, и те страны, которые входили в ОДКБ, не находят должной поддержки, каждое из государств ищет альтернативы для защиты своей безопасности. Вряд ли можно говорить о каком-то втором фронте для россии, но очевиден факт, что москва больше не будет доминировать в этом регионе", — прогнозирует Боднар.

Напомним, в сентябре на границе Армении и Азербайджана снова вспыхнули боевые действия. В Ереване обвинили Баку в применении тяжелой артиллерии против территории Армении, а в Азербайджане отметили, что предшествовала масштабная провокация.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян официально обратился в ОДКБ за помощью, однако никакой реальной помощи от организации Армения не получила.

Ранее "Телеграф" сообщал, что война в Украине существенно ослабила россию, а на Кавказе, в частности в Грузии, даже начали звучать заявления об открытии второго фронта против рф. Кроме того, усиливаются национально-освободительные движения на Северном Кавказе.