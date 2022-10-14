Беларусь готовится вот-вот напасть на Украину: как российские СМИ нагнетают истерию

Война ведется не только на передовой, но и в информпространстве

В то время как дела у оккупантов на передовой идут не лучшим образом, их СМИ старательно строят альтернативную реальность для своих читателей, в которых страна-террорист обязательно победит. Такую особенность работы журналистов страны-оккупанта подметил "Левый берег".

Так, "Лента.ру" успокаивает россиян, явно недовольных мобилизацией и положением на фронте, что вот-вот в дело вступит Беларусь, просто надо еще немного подождать, а боязнь "самого совершенного в мире" российского ЯО заставит США прекратить поддерживать Украину. В итоге Киев падет за считаные дни.

Более того, "Коммерсант" старается внедрить в умы россиян мысль, что США "заставляют" это делать и других, ссылаясь на слова министра финансов Франции Брюно Ле Мера о "экономическим доминировании США". Хотя на деле министр просто позавидовал более высокому курсу доллара, что делает США более привлекательным объектом для инвестиций и развития экономики.

РБК всячески пытается побудить россиян записываться в армию, ведь это не только престижно и почетно, но и выгодно. А в последнее время еще и безопасно, ведь за выступления против мобилизации или ее саботаж следует уголовное наказание. Также подкрепляется это и более привычными пассажами о борьбе с "коллективным Западом", который должны остановить мобилизуемые россияне.

"Газета.ру" ратует за "освобождение русских территорий", якобы страдающих от киевского режима. Все это подкрепляется историческими параллелями из прошлых эпох, в которых россия выступает едва ли не спасительницей мира.

Самая же "правдивая" "Комсомольская правда" открыто призывает уничтожить Украину, называя удары по мирным городам некоей местью за "новороссию", то есть оккупированные территории Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. "Месть" также ляжет и на головы европейцев, которых будущей зимой ждет замерзание.

Для анализа информполя россии использован Attack Index, подготовленный группой Index Systems на базе сервиса мониторинга и автоматизированного определения информационных угроз attackindex.com.