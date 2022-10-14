Выстреляли почти все? Сколько ракет и дронов на самом деле осталось у россии

Попытки сосчитать количество ракет, которые могли остаться в россии, не прекращаются с первого дня войны

Похоже, у украинцев появился реальный шанс надеяться на то, что в россии наконец-то заканчиваются ракеты. Особенно после массированного обстрела российскими оккупантами территории Украины, который длился несколько дней.

Сегодня министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что в настоящее время у россии есть лишь треть своих высокоточных ракет, которые были в арсенале рф до полномасштабного вторжения в Украину. Это более 600 ракет разных типов. На опубликованной главой Минобороны инфографике отмечено начальное количество и остаток ракет для ОТРК "Искандер", крылатых ракет морского базирования "Калибр" и воздушного Х-555 и Х-101.

"Применяя сотни высокоточных ракет против гражданских объектов Украины, государство-агрессор уменьшает свои возможности по впечатлению военных объектов", — отметил Резников.

В российских запасах на две трети меньше ракет

По оценкам Минобороны Украины, вооруженные силы россии имели перед началом вторжения 900 ракет для "Искандеров", 500 "Калибров" и 444 ракеты Х-101 и Х-555. Из них было израсходовано 86,2% баллистических, 45,6% крылатых морского базирования, 52% воздушного базирования.

Что касается дронов, то по данным Минобороны, у российской армии есть еще около 300 иранских дронов-камикадзе, которыми она бьет по Украине.

"По нашей информации, около 300 единиц сегодня. Это цифра, которой оперируют российские военные", – заявил Резников в эфире телемарафона.

В то же время, на заседании "Большой семерки" 11 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия планирует купить у Ирана еще 2400 дронов "Шахед".

Добавляет уверенности в информации об окончании высокоточных ракет секретарь СНБО Алексей Данилов. В недавнем интервью он отметил, что в россии осталось около четверти высокоточных ракет из общего количества, которая была у нее до полномасштабного вторжения в феврале. Данилов отметил, что время, когда в россии закончатся ракеты, уже приближается, отметив, что работа украинской разведки находится на безупречном уровне. Удалось установить количество высокоточных ракет с небольшой погрешностью.

Что касается других боеприпасов такого типа, но еще советского производства, к примеру ракеты С-300, то их осталось еще немного, но гораздо меньше, чем до вторжения 24 февраля.

"Я не имею права называть абсолютные цифры, которые хотели бы от меня услышать. Если брать проценты, то речь идет о том, что остается 25-28% от того общего количества, которое было у них на 24 февраля", — подытожил Данилов.

Могут осуществить еще 6-7 атак вроде понедельника

Подсчитать российские ракеты взялся еще и военный портал Defence Express. Там отметили, что имеющихся в запасах рф 609 ракет перечисленных типов еще позволяет осуществить около 6-7 массированных ракетных атак вроде той, которая была совершена 10 октября. Но надо учитывать то, что на крылатые и баллистические ракеты в россии возложена еще и задача стратегического сдерживания.

Издание отмечает, что за Military Balance 2021 в рф было 150 пусковых оперативно-тактических комплексов "Искандер", каждый из которых несет по две ракеты. Таким образом, имеющихся 124 единиц значительно ниже любых возможных норм остатка. Фактически только 62 единицы пусковых "Искандер" еще могут совершить залп баллистическими ракетами.

Что касается "Калибров", то следует отметить, что эта ракета является основной для всех кораблей россии, которые были спущены на воду после 2000-х годов или проходили модернизацией. Для понимания, только корабли Черноморского флота россии могут в одном залпе совершить пуск до 80 "Калибров". Речь идет о том, что эти ракеты используются на кораблях Тихоокеанского, Северного, Балтийских флотов и Каспийской флотилии.

Что касается крылатых ракет воздушного базирования, то в теории все имеющиеся в россии носители крылатых ракет Х-101 и Х-555 — Ту-160 и Ту-95МС могут осуществить пуск более полтысячи таких ракет. А 213 единиц хватит только на полную загрузку всех 16 имеющихся в наличии Ту-160 и еще 3-4 Ту-95МС. Показатель в 23% остатка от общего запаса находится уже ниже уровня "неприкасаемого запаса". И его дальнейшее использование означает для кремля превращение своего флота и стратегической авиации в "декорацию".

Издание добавило, что оборонная промышленность россии пытается обновлять запасы, но это происходит очень медленно. Даже в досанкционном режиме речь шла о производственных мощностях на уровне до 100 ракет каждого типа в год. В условиях санкций цифра вполне может снизиться.

В издании отметили, что окончание определенного типа ракет не будет означать окончания обстрелов. Враг уже давно использует устаревшие Х-22, зенитные ракеты для С-300, вернул с хранения "Точку-У", противокорабельные "Ониксы" для невыборочных ударов по городам. Поэтому нужно не игнорировать сигналы воздушной тревоги и следовать в укрытие.