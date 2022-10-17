Иранские дроны и ракеты для россии: смогут ли ЕС и США обуздать Тегеран

Эксперт-международник Максим Яковлев спрогнозировал "Телеграфу", коакие у Запада есть рычаги влияния

На сегодняшний день у Европейского Союза больше рычагов влияния на Иран, чем у Соединенных Штатов. Но в случае введения каких-либо дополнительных санкций на Тегеран за его техническую поддержку россии в войне против Украины, или из-за нарушений прав человека в этой ближневосточной стране, нет никаких гарантий, что очередные ограничения сработают и дадут необходимый эффект.

Такое мнение "Телеграфу" высказал заведующий кафедры международных отношений и директор Школы политической аналитики Национального университета "Киево-Могилянская академия" Максим Яковлев.

"Во-первых, Иран с одной стороны упустил свой шанс. Потому что когда россия только начала полномасштабное вторжение, многие даже западные эксперты, мои коллеги, говорили, что у Ирана появился шанс пойти на улучшение отношений с Западом. Отчасти из-за возможного (разблокирования, — Авт.) энергоносителей. Иран стал интереснее, и на Западе были готовы сделать определенные уступки и т.д.. Но Иран этот шанс немного упустил. Они просто выжидали, думали, что у россии будет успех. Надо отметить: кому-кому, а вот в Иране превалирует все же идея противостояния не столько Западу, сколько США и американо-центрированному миру", — объясняет эксперт-международник.

Во-вторых, по его словам, в последнее время актуализировалась еще одна проблемная точка между Ираном и непосредственно ЕС – протесты иранцев.

"Но смотрите, у нас они по-разному освещаются. То мы каждый день читаем, извиняюсь, что у иранских женщин яйца круче, чем у русских мужчин (мобилизованных), а потом раз, и новость просто пропадает. То есть об Иране мы действительно мало знаем… У Европы в принципе есть рычаги влияния на Иран, но реакция может быть обратной… Если эти протесты в Иране (о которых мы на самом деле мало знаем), не будут успешными и там не будет какого-либо облегчения или смены политического руководства, то Тегеран вполне может избежать давления. Они привыкли к санкциям, они за столько лет научились обходить ограничения… Инструменты еще есть, но вопрос в том, что Иран может еще сильнее, так сказать, капсулироваться", — подчеркивает завкафедры международных отношений.

В то же время, как предполагает Яковлев, Штаты для усиления давления на иранцев могут действовать не напрямую, вводя очередные санкции, а углублением сотрудничества в военной сфере "с естественными, так сказать, врагами Ирана в регионе". Он также напомнил, что ранее одна из ближневосточных стран уже просила у США увеличить их защиту за счет новых поставок систем ПВО, чтобы иранцы "не бомбили нефтяные танкеры, хранилища и т.д.".

"Потому что Иран представляет опасность. И Соединенные Штаты для противодействия Ирану могут поддерживать арабские государства Персидского залива и этого региона, которым в принципе не нравится Иран и к которым иранцы имеют претензии. Такой вариант возможен. США также могут давить на ЕС, чтобы те были тоже суровыми по отношению к Ирану. Такой механизм также возможен", — говорит он.

Напомним, ранее стало известно, что власти Ирана могут передать российской стороне не только опасные дроны-камикадзе Arash 2, которые считаются значительно мощнее "шахидов", но и баллистические ракеты дальностью от 300 до 700 километров.

Как сообщал "Телеграф", утром 17 октября враг несколько часов подряд атаковал Киев и область дронами.

Кроме того, оккупанты нанесли ракетные удары по Запорожью, Сумской, Днепропетровской и Одесской областям — пострадали люди, а также объекты критической и энергетической инфраструктуры.