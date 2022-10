Иранские дроны превратили нашу войну в мировую: что это меняет для мира

История не знает случаев победы страны-агрессора в мировой войне

Завравшийся лузер ищет боеприпасы и ракеты у стран третьего мира

Свой комментарий насчет помощи Тегерана Москве дронами-камикадзе обозреватель Foreign Policy из Пентагона и структур нацбезопасности США Джек Детч озаглавил "All It Takes is One…" (Все, что нужно, — одно-единственное. Иран помогает России с воздуха".) Обыграв тем самым известный хит ABBA "The Winner Takes It All" ("Победитель получает все").

"Это встроено в концепцию дешевой войны, — пишет далее он. — Это смахивает на иранский подход к морской войне: засыпать любого противника низкокачественным оружием в надежде, что что-нибудь, да прорвется". (Его правоту сегодня подтверждают ВСУ: что-нибудь из роев иранских Shahed-136, да и прорывается.)

Но стоп. Не весь ли мир был свидетелем демонстрируемых лично Путиным вундервафлей типа "аналоговнет", безнаказанно бомбардирующих Флориду? А также иных прочих супер-пупер гиперзвуковых ракет. И теперь этот "альфа-ракетоносец" побирается в поисках бомбочки на крылышках с моторчиком Карлсона? Если называть вещи своими именами, то за полгода боев в Украине обладатель (на словах) суперсовременного оружия превратился де-факто в лузера, клянчащего технологии стран — террористов-изгоев.

Убедившись, что "мотороллеры" из концепции "дешевой войны" не принесли ожидаемого эффекта, Кремль положил глаз на иранские ракеты. Поскольку Тегеран обладает изрядным арсеналом ракет малой и средней дальности. Первые разработки сомнительны в части надежности, но, как говорят специалисты, новейшие версии Fateh-110 и Zolfaghar достаточно точны на коротких дистанциях. Ранее Иран поставлял их террористам на Ближнем Востоке, в частности, хуситам Йемена, которые использовали это оружие в атаках на нефтеперерабатывающие заводы и другие гражданские объекты в соседних странах Персидского залива.

"Переход от беспилотников к ракетам класса "земля-земля" может дать русским больше возможностей", — сказал в интервью The Washington Post Фарзин Надими, эксперт по иранскому оружию из Вашингтонского института ближневосточной политики.

"Аналитики считают, что эскалация со стороны России не повлияет на ход войны, — тем не менее делает вывод газета, опираясь на военспецов. — В начале вторжения в Украину Москва располагала обширным арсеналом высокоточных ракет и реактивных снарядов, но официальные лица США говорят, что ее арсенал резко сократился".

По словам замдиректора национальной разведки США Моргана Мьюира, с начала войны Россия потеряла более 6000 единиц техники и "расходовала боеприпасы непомерно высокими темпами". Он также отметил, что не имеющая возможности из-за санкций получить западную электронику, Россия "обращается к таким странам, как Иран и Северная Корея за поставками и оборудованием". Прелестно: возомнивший о себе и завравшийся лузер ищет беспилотники, артиллерийские боеприпасы и ракеты у стран третьего мира.

Тем не менее после ирано-российской сделки по дронам-камикадзе встревожился Израиль, который, как известно, ранее оказывал Киеву лишь гуманитарную помощь. "Служба безопасности считает, что подобные беспилотники будут развернуты против Израиля ливанской "Хезболлой" и другими иранскими прокси, — пишет The Times of Israel. — Опасения насчет возможностей Ирана по производству беспилотников заставили Израиль усилить свою противовоздушную оборону на севере с помощью систем "Железный купол", "Праща Давида" и ракет "Стрела".

Эта обеспокоенность заставила Тель-Авив расширить сотрудничество между Израилем, США, а также ОАЭ и Бахрейном в рамках "Соглашения Авраама" (Договора о нормализации отношений от 2020 года). Ведь до недавнего времени лишь Израиль и США были единственными странами, имевшими оперативный опыт борьбы с иранскими беспилотниками, атаковавшими израильские и американские силы на Ближнем Востоке.

Как известно, после атаки иранских дронов на Киев Украина в очередной раз запросила у Израиля военную помощь. Пока официальный Иерусалим на словах сопротивляется предоставлению Киеву вооружений, пытаясь, как там говорят, "защитить свои деликатные отношения с Москвой".

Но мы знаем возможности искусства маневрирования израильтян. Достаточно вспомнить историческую фразу Голды Меир: "Во-первых, у нас ядерного оружия нет, а, во-вторых, если потребуется, то мы его применим". Израильская пресса не говорит ни слова лишнего. Когда, например, Haaretz пишет о предоставлении Украине Израилем "основных сведений" об иранских беспилотниках, то ссылается не на отечественные источники (что, казалось, было бы естественным), а на The New York Times. Сообщая со ссылкой на тот же источник, что частная израильская фирма "предоставляет Украине спутниковые снимки позиций русских войск".

Да, мы не можем что-либо решать за Государство Израиль и, тем более, утверждать, что, заботясь о безопасности Киева, силы ЦАХАЛ нанесут удары по промышленным объектам Ирана, производящим дроны и баллистические ракеты. Но мы знаем, что в заботе о собственной национальной безопасности эта страна способна и на физическую ликвидацию ученых, осуществляющих ядерную программу Ирана, и на нанесение авиационных ударов по военным и военно-промышленным объектам как в самом Иране, так и на территории третьих стран.

В связи с этим интересно предостережение, озвученное на страницах той же газеты Haaretz: "Иран и его ставленники готовятся к битве с США, Израилем и странами Персидского залива с помощью вооруженных беспилотников и ракет". А это, надо понимать, как раз тот случай, когда враг Украины, до которого она не можем дотянуться, становится мишенью для соседа и его союзников, способных на многое.

Союз между Россией и Ираном — это как раз тот случай, который весь мир должен рассматривать как угрозу

Среди последних сообщений – заявление Госдепа США о согласии с мнением Франции и Великобритании о том, что поставленные Ираном России беспилотники-камикадзе нарушают резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН. (Эта резолюция, связанная с ядерным соглашением с Ираном, запрещает передачу последним определенных военных технологий.)

"Мы считаем, что эти БПЛА, которые были переданы Ираном в Россию и использовались Россией в Украине, относятся к числу вооружений, которые находятся под эмбарго", — сказал Ведант Патель из Госдепартамента США, добавив, что существуют "обширные доказательства" их использования Россией в Украине. Г-н Патель также подчеркнул, что укрепляющийся союз между Россией и Ираном — это как раз тот случай, который весь мир должен рассматривать как угрозу.

"США без колебаний применят санкции", — подытожил Ведант Патель. Чем серьезно усилил раннее заявление Верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля, который отмечал: ЕС готов действовать в разрезе, предусматривающем ужесточение санкций в отношении Ирана, но пока "собирает доказательства".

Как мы помним, лишь полномасштабное вторжение России в феврале 2022-го заставило многих на Западе назвать войной то, что они (роспропаганда, "полезный идиотизм", деньги Кремля) с 2014-го называли "гражданским конфликтом на Украине". До сих пор в этой войне с участием РФ и Беларуси с одной стороны и Украины и помощи коллективного Запада с другой многие, как мантру, повторяли заклинание о недопущении перерастания этой войны в Третью мировую.

Для них плохая новость: с вступлением в боевые действия на территории Украины иранского оружия и иранских специалистов это уже Третья мировая. Фронт пролегает лишь между двумя странами? Хорошо, пусть Первая гибридная мировая. Но мировая – однозначно. Из чего хорошая новость для Украины и ее союзников: всемирная история не знает случаев победы в мировой войне государства-агрессора.

Как пела ABBA, "The winner takes it all, The loser has to fall".