Резонансные заявления в США о сокращении вооружения Украины: пересмотрит ли Байден свою политику

Политолог Виталий Бала объяснил "Телеграфу", почему к словам Обамы и Маккарти надо относиться спокойно

Резонансные заявления и призывы в США со стороны отдельных политиков по поводу возможного сокращения военной поддержки Украины следует воспринимать сквозь призму промежуточных выборов, проходящих в Штатах. И реагировать на такие сообщения в Украине нужно спокойно — никакой угрозы украинским интересам в военной сфере нет.

Такое мнение "Телеграфу" высказал политолог Виталий Бала.

Напомним, ранее лидер меньшинства в Конгрессе республиканец Кевин Маккарти выразил скептицизм относительно дополнительных поставок военной помощи Украине в ситуации, когда республиканцы снова получат большинство в Палате представителей.

В то же время бывший президент США Барак Обама также заявил, что Штатам и союзникам стоило бы честно сказать Украине, как далеко они могут зайти в поддержке Киева. При этом он подчеркнул, что украинцы должны сами решать, как далеко им продвигаться и правильно распоряжаться полученной помощью.

"На самом деле там уже завершающая стадия борьбы на промежуточных выборах в Конгресс, и республиканцы не поддерживают то, что делают демократы. В том числе и в контексте помощи Украине. То есть говорят, что эти деньги нужно тратить внутри страны. К сожалению, сейчас мы являемся объектом политической борьбы на промежуточных выборах, поэтому я к этому отношусь достаточно спокойно. Потому что по последней социологии, 68% американцев будут голосовать за того кандидата в президенты, который будет продолжать помогать Украине", — отмечает Бала.

По его мнению, республиканцы сейчас предпринимают попытки еще найти какую-то "свою нишу, потому что у них было достаточно хорошее преимущество, и фактически праздновали победу", а затем появилась еще перспективная тема помощи Украине. Обама же в свою очередь заявлял также, что в случае победы демократов он займется вопросом разрешения абортов на федеральном уровне. "Это также было очень серьезное движение, что добавило процентов демократам, — продолжил эксперт. — Поэтому, по моему мнению, республиканцы сейчас ищут разные варианты для того, чтобы все-таки попытаться выиграть эти промежуточные выборы в Конгресс".

"Что касается Обамы, то я не понимаю, зачем он это заявил (по поводу помощи Украине, — Авт.), ведь, по-моему мнению, да, Байден был вице-президентом у Обамы, но не думаю, что это каким-то образом может повлиять сейчас на принятие решения Байденом. Тем более, что более 70% граждан США, кто поддерживает Демократическую партию, за то, чтобы продолжать поддержку Украины", – считает политолог.

Виталий Бала также добавил, что тем не менее в Украине нужно внимательно следить за политическими процессами в США, чтобы их больше понимать и "меньше пытаться реагировать публично, потому что не дай Бог, мы или наши представители сейчас начнем осуждать, публично возмущаться и тому подобное".

"Надо тихонько на это смотреть, так как на самом деле у нас действительно сейчас двухпартийная поддержка. Да, республиканцы меньше нас поддерживают в контексте помощи и больших денег, которые выделяются. Но главное, чтобы не очень-очень публично на это реагировали наши власти", — резюмирует эксперт.

Как сообщал "Телеграф", ранее народный депутат Ярослав Железняк объяснял, почему результаты промежуточных выборов в США не скажутся на предоставлении военной помощи Украине.