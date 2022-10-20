У Ирана появился новый дрон-камикадзе – ждать ли его в Украине

Новый иранский дрон похож на американский, но слабее, ждать ли его на передовой у оккупантов

На вооружение элитных частей Ирана – Корпуса стражей Иранской революции (КСИР) был принят новый ударный беспилотник "Meraj-521", который должен пополнить линейку БПЛ-камикадзе, многие из которых рф использует теперь против Украины под обозначением "Герань-2".

Как сообщают иранские СМИ, новый ударный дрон представляет из себя небольшой летательный аппарат, оснащенный боеголовкой весом в 500, 700 граммов и 1 килограмм. Он может переносится пехотинцами и запускаться с пускового устройства.

Пусковое устройство

По своим тактико-техническим характеристикам: боеприпасу, дальности – до 5 км и времени полета – до 15 минут, "Meraj-521" является аналогом американского барражирующего боеприпаса Switchblade 300. Правда последний все же обладает лучшими характеристиками, в частности, может лететь до 10 километров.

Тем не менее этот боеприпас принят на вооружение сил быстрого реагирования КСИР, в частности, подразделения сил специальных операций "Саберин", которое используется в проведении специальных операций как в Иране, так и за его пределами.

Впрочем, украинцы могут не опасаться их применения против мирных городов в Украине, чего не позволит сделать их малый радиус, а вот на передовой "Meraj-521" может и появится, правда это маловероятно из-за неизвестного количества самих дронов-камикадзе. Но судя по тому, что ими вооружены только элитные части элитного же КСИР, их количество весьма ограниченно в самом Иране.

Тем временем ВСУ ожидают поставки из США ударных БПЛА Switchblade 600, обладающих еще более высокими показателями чем Switchblade 300.