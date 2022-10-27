Генерал о "грязных играх" Кремля: путин перешел к новой стратегии относительно Украины

Экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал "Телеграфу", что могут означать последние действия Кремля

Российские пропагандисты и высшее военно-политическое руководство забрасывают информационное пространство новыми страшилками – мол, Украина может взорвать "грязную бомбу". Информационно-психологическая операция явно не срабатывает, но тему раскручивают с завидным упорством. Параллельно с периодически запускаемыми (как правило, не самой рф, но близкими к ней спикерами) заявлениями о необходимости переговоров. О чём говорят последние действия Кремля, "Телеграфу" рассказал генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Вселенская империя зла в понимании Кремля – это именно Украина

По словам генерала, путин чувствует, что проигрывает на всех фронтах. Не только на реальном поле боя, но и на политическом, экономическом, дипломатическом поприще.

"Многие темы у него уже проседают, даже энергетического плана. В мире резко падает потребление российских нефти и газа. А те, кто их еще покупают, делают это со значительными скидками. А путину хочется хоть каких-то успехов. Но их нет. Как нет и аргументов, рычагов давления, которых, как думали в Кремле, у них в избытке, – поясняет Николай Маломуж. – Россияне пытались шантажировать Европу энергетическим кризисом. Не получилось. В итоге практически потеряли Запад как рынок сбыта. Шантаж продовольственным кризисом якобы по вине Украины тоже не прошел. Москву вынудили разблокировать морские пути, давая возможность вывозить украинское продовольствие".

И путин, подчеркивает эксперт, перешел к новому этапу. Новая стратегия – принципиально изменить позицию в мире касательно Украины.

"На фейки о "фашистском режиме" никто не повелся. И политтехнологи Кремля решили попытаться представить Украину страной-террористом, которой, по сути, является сама россия. Под эту идеологию кремлевские пропагандисты попытались подвести подрыв Крымского моста, который, с моей точки зрения, организовали сами россияне", – говорит экс-глава Внешней разведки.

Потом, напоминает он, пошли обвинения в сторону Украины в якобы подготовке теракта на "Турецком потоке", на Курской АЭС, на Каховской ГЭС. Теперь из-за пазухи вынули "грязную бомбу".

"Таким образом рф пытается нарисовать образ Украины как страны-террориста, которую поддерживают США и в целом страны НАТО. Отсюда путинские заявления, что нашу страну якобы используют в качестве тарана против рф.

Такая риторика близка российскому обществу и странам, у которых рф ищет поддержки, – тому же Ирану. А Кремлю важно нащупать близость с народом, которая резко улетучилась на фоне неуспехов в Украине и объявления мобилизации", – поясняет Николай Маломуж.

Он подчеркивает, что путинский режим чувствует нарастание угроз и недовольства со стороны электората. И нужны новые подходы, "факты", повышение ставок. Надо показать, что рф проигрывает на поле боя не ВСУ, а всему блоку НАТО, который превратил Украину в "страну-террориста".

Абсурдные обвинения в терроризме, подготовке биологического, химического оружия, "грязной бомбы" – из одной серии, уверен эксперт. И эти волны фейков поднимаются в прессе, продуцируются высшими военными чинами ("телефонная карусель" в исполнении шойгу и герасимова), нагнетаются в Совбезе ООН.

"Всё с одной целью – создать мощный антиукраинский, антинатовский фон, – считает генерал. – Показать, что россия ведет "светлую миссию борьбы с терроризмом". А теперь еще и с сатанизмом, если вспомнить недавние обвинения в адрес Украины от представителей российского Совбеза. Мол, Украина попирает все христианские, мусульманские, иудейские ценности, ее захватывают сатанисты. В общем – весь комплекс. Вселенская империя зла в понимании Кремля – это именно Украина".

Всё настолько надумано, топорно, грубо, примитивно, что, конечно, не срабатывает, уверен Николай Маломуж. И это, продолжает он, указывает на то, что путин слаб. Что "Акелла промахнулся". И не раз. Но всё еще пытается за счет своей военной, информационной машины что-то сделать. Независимо от того, воспринимают это или нет в мире.

Никто играть по российским правилам не собирается

Николай Маломуж не исключает, что ради повышения ставок россияне могут решиться на взрыв на Каховской ГЭС и даже применить "грязную бомбу" под флагом Украины. После чего угрожать "ответным ударом": нам — тактическим ядерным оружием, США, Европе, Японии – стратегическим.

"Именно об этом – новые ядерные учения рф. С участием шахтных ядерных установок, атомных подлодок, наземных средств, стратегических бомбардировщиков. Комплексно. Чтобы показать, что могут отражать некие угрозы. По сути же, играя мышцами и демонстрируя готовность к нападению", – рассказывает генерал.

По его мнению, путин использовал уже практически весь ассортимент угроз, выставил почти все аргументы, какие мог, пытаясь спастись от неминуемого поражения в Украине. Подвижек нет. На переговоры с ним никто не идет. И он начинает выбрасывать последний козырь – пугать глобальной конфронтацией. Угрозой ядерной войны. Обвиняя во всём НАТО и Украину. Но "факты" настолько абсурдны, что от них отмахиваются, снова и снова жестко предупреждая Кремль, что ответ в случае применения им оружия массового поражения будет сокрушительный.

"Подчеркиваю, путин понимает, что проигрывает. А потому бросается в своеобразный последний бой, запустив все элементы шантажа – и в то же время предлагая провести переговоры. Понуждая мир к давлению на Украину. Понуждая к этому же официальный Киев. Мол, или садитесь договариваться на условиях Кремля, или мы пустим в ход более страшное оружие, чем ранее. При этом к теме о необходимости переговоров подключаются новые и новые лица, – отмечает генерал. – Вслед за Эрдоганом и Макроном соответствующие месседжи выдают ряд американских парламентариев, бизнесмен Маск. А теперь Кремль подключил еще и представителей африканского континента. В среду, 26 октября, во время встречи в Киеве с Зеленским президент Гвинеи-Бисау – Умару Сисоку Эмбало передал ему предложение путина о необходимости начать диалог. То есть даже такого посланника-посредника уже использует Москва. В традиционной для себя манере, после того, как ее предложения отвергнуты, начиная рассказывать, будто их и вовсе не было".

Вся эта активная деятельность – с новыми абсурдными обвинениями в адрес Украины и Запада, с новыми угрозами и повышением ставок – преследует одну цель, считает Николай Маломуж. А именно – выйти как можно быстрее на переговорный процесс. Пусть даже уже напрямую между Киевом и Москвой, к чему еще недавно Кремль был не готов, надеясь, что и Запад встанет на сторону переговоров, и сам Зеленский согласится перед угрозой еще большей эскалации. Москва рассчитывает сохранить за собой хотя бы контроль за Крымом и Донбассом (или его частью), возможно, с сохранением сухопутного коридора в Крым (части Запорожской и Херсонской областей), чтобы продолжить со временем процесс аннексий.

"Мы эти планы видим, – уверяет эксперт. – И никто играть по российским правилам не собирается, о чём постоянно говорит высшее военно-политическое руководство Украины, подчеркивая важность вывода всех российских войск со всех наших территорий, восстановление суверенитета и территориальной целостности в международно признанных границах 1991 года. Наша позиция поддерживается практически всем мировым сообществом, о чем свидетельствуют голосования в Генассамблее ООН. Ну а кто такая рф, четко дали понять в ПАСЕ, признав россию государством с террористическим режимом".

Так что, акцентирует генерал, условия будущих переговоров должны диктовать именно Украина и представители мирового сообщества.

"Нам нужно активно работать по конкретным темам. Особенно по провокационным, чтобы путин не навязывал мировому сообществу свои тезисы в стиле "грязная бомба" и "Украина – страна-террорист". Не рф должна поднимать на Совбезе ООН эти темы, а мы, – подчеркивает Николай Маломуж. – Выявлять с коллегами из разведсообщества стран-партнеров подготовку очередных российских провокаций и обнародовать эти факты, работая на упреждение. Снова и снова на всех площадках – ООН, ПАСЕ, МАГАТЭ и так далее – не просто обсуждать, но и осуждать абсурдность обвинений, действий и провокаций (в том числе под чужим флагом) со стороны рф. Раскрывать сущность действий страны-агрессора – и вырабатывать совместные механизмы купирования угроз, нейтрализации их. Приближая крах путинского режима в частности и недоимперии в целом. Это жизненно важно не только для Украины, находящейся на переднем крае борьбы, но и для всего мира".