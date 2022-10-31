Падение ракеты и протесты с российским душком: подтолкнет ли это Молдову к решению приднестровской проблемы

Эксперты рассказали "Телеграфу", какими могут быть действия официального Кишинева

В Молдове, где пророссийские силы продолжают протесты против прозападной власти, в понедельник, 31 октября, упала российская ракета. Одна из тех, что были посланы рф в сторону Украины во время очередного массированного обстрела.

"Телеграф" поинтересовался у экспертов, может ли это ЧП наряду с протестами в Кишиневе (явно подогреваемыми российскими спецслужбами) подтолкнуть молдавские власти – с помощью Украины или стран НАТО, той же соседней Румынии — наконец ликвидировать так называемую ПМР (непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику)?

Санду и ее соратники не готовы к решительным действиям

Директор Центра исследований проблем гражданского общества, эксперт СНБО Украины в 2001-2011 гг. по вопросам замороженных конфликтов в Евразии (в том числе Молдова—Приднестровье) Виталий Кулик рассуждает так:

"Сомневаюсь, что на данный момент, с нынешней молдавской властью, удастся решить приднестровскую проблему. К сожалению, президент Майя Санду и ее соратники не проявляли достаточной политической воли. Не было и нет достаточного политического консенсуса в самой политэлите Молдовы".

Кроме того, продолжает эксперт, республика очень зависима от российского газа и в целом подвержена влиянию рф. К тому же боится переноса боевых действий на свою территорию, в том числе размораживания конфликта в Приднестровье.

"Говорить о том, что у официального Кишинева есть какие-то реалистичные планы под тем или иным предлогом быстро и решительно решить вопрос с Приднестровьем, не приходится. Скорее всего, Санду и ее соратники будут и далее пытаться балансировать, не замечать очевидного, делать некие жесткие заявления, апеллировать к мировому сообществу. Но не более", – считает Виталий Кулик.

В то же время эксперт не исключает, что молдавские власти станут искать какие-то конфигурации политической поддержки, чтобы не допустить перенесения боевых действий на свою территорию.

"Но я не вижу у Санду решительности, чтобы поставить точку в затянувшейся истории с так называемой ПМР, – говорит Виталий Кулик. – Что касается протестов, то мы, скорее всего, увидим вялотекущее действо. У оппозиции не наблюдается способности и сил, чтобы свергнуть Санду. Но есть опасения, что она может дрогнуть – и тогда правительство "посыплется". В результате будут досрочные выборы, которые она проиграет. Не берусь говорить, какая при таком исходе будет конфигурация будущей коалиции, после Санду. Но на данный момент молдавский политикум неустойчив. Там достаточно сильны пророссийские образования. Та же популистская партия "Шор", которая и затеяла антиправительственные митинги. Те же социалисты, которые жаждут реванша и всячески поддерживаются рф. На них работает вся мощь российской пропаганды в Молдове. Все политические актеры, задействованные на российских рынках, а также целая клиентела русских в Молдове. Начиная от по большей части пророссийского истеблишмента в Гагаузии, заканчивая севером Молдовы".

По мнению эксперта, проевропейским, а соответственно – проукраинским силам придется постараться, чтобы удержать власть.

"Задача минимум, на которой Санду будет сейчас концентрироваться – это локализация протестов, раскол в рядах задействованных в них сил, внесение между ними сумятицы, давление на них и дистанцирование от любых действий, способных спровоцировать вооруженный конфликт", – прогнозирует Виталий Кулик.

Экологический фактор тоже имеет значение

Эксперт Национального института стратегических исследований Артем Филипенко сомневается, что нынешний инцидент с падением обломков российской ракеты станет толчком к каким-либо радикальным действиям молдавских властей по отношению к Приднестровью.

"Тем более, что Министерство обороны Молдовы не зафиксировало нарушения воздушного пространства республики. Речь идет об обломках объекта, сбитого силами украинского ПВО", – акцентирует эксперт.

Он отмечает, что одной из целей нынешних ракетных атак была Днестровская ГЭС.

"Работа этой ГЭС имеет важное экологическое значение для состояния реки Днестр. Соответственно, ее разрушение может иметь и значительные экологические последствия, – поясняет Артем Филипенко. – Еще недавно молдавские экологи критиковали Украину за намерение развивать гидроузел на Днестре. Была развернута серьезная информационная кампания в Молдове. Наряду с реальной обеспокоенностью состоянием Днестра было немало политических спекуляций, к которым привлекались пророссийские политики и общественные деятели, а также российские медиа".

В контексте нынешней российской атаки было бы интересно, считает Артем Филипенко, услышать голос Молдовы, ее экспертной среды и политиков по поводу экологических последствий российских ракетных атак.

"Молдова должна выразить официальную позицию по поводу атак на Днестровскую ГЭС в Украине", – уверен представитель Национального института стратегических исследований.

И хорошо, что достаточно жесткая реакция официального Кишинева касательно российского ракетного террора уже появилась.