Но “поддержка остается”: в Италии заморозили новый пакет военной помощи Украине - СМИ

Вопрос поставок оружия сперва нужно согласовать с НАТО

Новый пакет военной помощи Украине от Италии был якобы заморожен. Однако позиция Рима по отношению к Киеву остается неизменной.

Причиной для приостановки поставок военной помощи является то, что данный вопрос сперва нужно согласовать с НАТО. Так, как после этого придет понимание, какое именно оружие нужно Украине и что из этого Италия сможет передать. Об этом пишет местное издание Il Messaggero, ссылаясь на собственные источники в правительстве.

В материале отмечается, что невзирая на то, что шестой пакет военной помощи был приостановлен — "поддержка остается".

"Несмотря на слухи последних дней, вызванные настойчивой просьбой президента Владимира Зеленского о новых системах ПВО, защитить Киев и другие украинские города, Рим замораживает новые поставки", — пишет издание

Отмечается, что ближайшее время в Рим должен прибыть генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он проведет встречу с премьер министром Италии Джорджей Мелони и главой итальянского оборонного ведомства Гуидо Крозетто.

Il Messaggero пишет, что ранее Украина запрашивала у Италии системы ПВО SAMP-T. Однако, в итальянском минобороны якобы дали понять, что в их распоряжении мало таких комплексов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что существует вероятность, что такие страны как Италия и Франция, могут предоставить Киеву системы ПВО SAMP-T. Относительно небольшое количество таких установок могло бы существенно усилить защиту неба Украины от российских атак. Данные комплексы считаются одними из лучших, имеющихся в арсенале наших партнеров.

Также "Телеграф" сообщал, что президент США подписал указ о передаче Украине нового пакета помощи, в который будут входить военная техника, боеприпасы и медикаменты.