Российские ракеты Х-32 и иранские БПЛА Arash-2 – оккупанты готовят против Украины новое оружие

Арсенал оккупантов пополнится новым оружием

Оккупанты продолжают обстрелы объектов украинской критической инфраструктуры, используя для этого иранские дроны-беспилотники. Но их арсенал боевых средств может пополниться применением новейших российских ракет Х-22 и новых купленных у Ирана дронов-камикадзе Arash-2.

Ракета для прорыва ПРО – что известно об Х-32

Х-32 это новейшая российская крылатая ракета, которую начали разрабатывать в 1996 году, и приняли на вооружение в 2016-м. Ее характеристики известны весьма примерно, в частности, скорость ракеты, запускаемой с ракетоносца Ту-22М3, составляет до 4-5 тысяч км, дальность полета около 1000 км.

Агрессоры рекламируют ее как прорыватель противоракетной обороны – благодаря своим характеристикам ракета поднимается на высоту до 30 км, после чего падает к цели к очень высокой скоростью, и перехватить ее не под силу ПВО. Как утверждают российские СМИ, "ракету невозможно перехватить".

При этом нет данных о точности Х-32, хотя ее разработчики и утверждают о высокой точности, конкретных данных не приводится, а сами пропагандисты пишут, что ракета разрабатывалась для ударов по авианосцам, то есть крупным, хоть и подвижным целям.

По данным министерства обороны Великобритании Х-32 уже применялась против Украины летом, в частности, от них погибло много мирных украинцев при попадании в торговый центр в Кременчуге 27 июня и дом отдыха в Одессе 2 июля.

Новый иранский дрон – что известно об Arash-2

По данным ГУР МО Украины, в начале ноября из Ирана в рф прибудет порядка 200 боевых дронов-камикадзе, которые будут собраны в Астрахани. Наряду с уже привычными Shahed-136, Mohajer-6 прибудут и новые Arash-2.

Arash-2 является новейшим ударным БПЛА одноразового действия, принятый на вооружение в 2022 году. Как утверждают иранские СМИ со ссылкой на командование корпуса стражей иранской революции, дрон имеет размах крыльев до 4,5 метров, дальность полета до 2000 км, может запускаться с пусковой установки, имеет улучшенные показатели точности и способен меньше отражаться на экранах РЛС противника.

Если заявленные характеристики действительно соответствуют реальности, новый дрон-камикадзе сможет добавить проблем ПВО ВСУ и займет время на выработку новой тактики противодействия Arash-2.

Помимо своих ракет и иранских дронов, оккупанты готовятся развернуть против Украины еще и иранские баллистические ракеты, перехватить которые украинская ПВО пока не может.