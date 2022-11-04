Почему не следует радоваться и верить оппозиции российских военкоров

На кого работают российские правдорубцы военкоры

Одновременно с успехами ВСУ на Харьковском и Херсонском направлениях в стране-агрессоре активизировались телеграмм-каналы так называемых "военных корреспондентов", рубивших правду-матку, сообщая об отступлении и потерях российских войск и ища виновных, что значительно увеличило их аудиторию среди украинцев.

Впрочем, как доказывает в своем расследовании Детектор медиа, не следует верить такой оппозиционности, ведь она фиктивна.

Последнее довольно легко доказывается тем фактом, что все десятки ТГ-каналов этих военкоров имеют общие черты, такие как:

все они работают в едином инфополе, а большая часть их контента дублируется за счет репоста друг друга, а сами эти каналы продвигают единую повестку дня, или наоборот игнорируют ее;

прослеживаются связи с руководством России и попытки эти связи скрыть. Так, когда внутри лета по данным Bloomberg, группа неназванных "военкоров" встречалась с Путиным, российские телеграмм-каналы заявили, что вроде бы "военкоров" вызвали на ковер, чтобы "прочистить им мозги" за чрезмерную критику действий российского командования и вообще взять нахал на короткий поводок;

труд военкоров направляется на оправдание действий военного руководства, для чего используется подборка универсальных цитат. Например, слова, приписываемые немецкому фельдмаршалу Мольтке: "Главным объектом операций должна являться не территория или укрепленный пункт противника, а его армия; только ее разгром способен решить исход кампании". Ее используют каждый раз, когда российская армия отступает, а украинская берет под контроль населенные пункты;

военкоры стали теми лицами, которые в информационном поле призывают России воевать по-настоящему, например, бить по гражданской инфраструктуре Украины, чтобы "вернуть Украину в Средневековье". Сейчас они радуются: фото и видео наших городов без света – их ежедневный праздник. То есть тем самым военкоры оправдывают военные преступления в глазах рядовых россиян, называя это "обычным и даже необходимым делом";

при этом "военкоры" всегда остаются в русле ключевых кремлевских нарративов. Когда нужно, гасят возмущение и панику — например, так было в случае взрыва на Крымском мосту. Когда надо, наоборот, поднимают температуру до необходимого уровня, ища виновных среди военных комиссаров, командиров или губернаторов;

среди виновников проблем, о которых пишут "военкоры", никогда не бывает Путина, который выше критики и вообще всегда прав, просто по их мнению руководителя России все обманывают и не говорят всей правды.

Тем временем был развенчан очередной фейк кремлевской пропаганды.