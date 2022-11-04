Иранские Fateh-110 и Zolfaghar – так ли опасны ракеты, созданные на основе технологий полувековой давности?

Иранские ракеты могут быть не так опасны как об этом говорят, но есть один нюанс

Уже в ноябре, как утверждает руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов, возможно применение против Украины иранских ракет Fateh-110 и Zolfaghar поставленных Ираном россии.

Журналист Александр Коваленко, известный также как Злой Одессит, разобрался в истории создания ракет и вопросе, насколько они опасны для Украины.

Так, по его словам Fateh-110, имеющая дальность полёта до 300 км и боевую часть массой до 600 кг была создана на основе неуправляемой ракеты Zelzal-2, которая, в свою очередь, была создана на базе Zelzal-1. Последняя является продолжением китайской ракеты СSS-8, а та была ничем иным как копией советской С-75, приспособленной к нанесению ударов по поверхности.

С-75 "Десна" — это зенитная ракета, которая была принята на вооружение СССР в далеком 1957 году и понятно, что с тех пор технологии ушли далеко вперед. В частности, Zelzal-1 могла лететь на дальность до 200 км, а масса боевой части составляла около 500 кг.

Другим исходным материалом для Zelzal-1 служил советский же тактический ракетный комплекс "Луна", который был принят на вооружение СССР в 1964 году, у которого к примеру точность попадания варьировалась до 700 метров.

Все это, по мнению Александра Коваленко, делает Fateh-110 более уязвимой чем современные ракеты. Ведь Fateh-110 основываются на технологиях более чем полувековой давности.

Сложнее дело обстоит с ракетой Zolfaghar обладающей куда лучшими характеристиками. Например, эта ракета, принятая на вооружение в 2017 году, имеет дальность до 700 км. Кроме того, данная ракета получила систему наведения не только инерциальную, но и GPS, что сделало ее более точной. Вероятнее всего, в этом Ирану помогла рф, ведь находящийся под санкциями Иран не мог получить GPS-услуги.

Hfrtns Zolfaghar

Исключением могла стать лишь российская спутниковая система ГЛОНАСС, которую рф точно так же ставит на иранские Shahed-136, что позволило увеличить их эффективную дальность полёта и точность.

"Но главной проблемой Zolfaghar для наших ПВО будет то, что эта ракета обладает боевой частью массой 579 кг, которая отделяется при заходе на цель, что затрудняет ее обнаружение, отслеживание и уничтожение. Например, цельнокорпусные ракеты ОТРК "Искандер" в этом плане проще перехватывать", — констатирует Злой Одессит.

Как предполагает спикер Международного волонтерского сообщества InformNapalm, боец ВСУ Михаил Макарук, в обмен на ракеты Иран мог получить у рф доступ к неким ядерным технологиям.