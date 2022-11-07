Дальнобойная, но старая пушка: какое опасное оружие КНДР может дать россии

КНДР кроме снарядов может поставить рф нужное ей орудие, хотя и старое

По данным США, рф начала рассматривать возможность закупки боеприпасов в КНДР, чтобы пополнить свои стремительно пустеющие арсеналы. Речь может идти о "миллионах боеприпасов к артиллерии и ракетах".

В условиях важности роли артиллерии на передовой, обеспечиваемой дальнобойными и точными артсистемами, в которых качественное преимущество явно на стороне ВСУ, особенно желанными для оккупантов могут стать северокорейские 170-мм САУ М1978 "Коксон".

Корейско-японская САУ дальностью под 60 км

Данную артсистему нельзя назвать особо новой. Ее производство было развернуто в 1973 году, но она обладает одним важным преимуществом – дальнобойностью.

В отличие от артсистем периода СССР и нынешних российских, имеющих достаточно короткую длину ствола, "Коксон" имеет ствол более 8 метров, что позволяет забрасывать артснаряд на большую дальность.

Согласно открытым данным, дальность выстрела "Коксона" в зависимости от типа снаряда составляет от 40 до 60 км, что равно дальности пушек стандарта НАТО, получаемых ВСУ и давшими украинской артиллерии заметное преимущество в дальнобойности.

По данным украинского военного историка Андрея Харука, "Коксон" был создан на базе японского орудия калибром 149-мм "тип 96" времен Второй Мировой войны, также имевшем длинный ствол – более 8 метров.

Впрочем, их боевые возможности все-таки ограничены, к примеру, точных артснарядов подобных "Экскалибуру", у КНДР нет, а применение "Коксонов" Ираном в ходе ирано-иракской войны в 1987 году, не помогло ему победить.

Коксон ВС Ирана на параде

Зато их наличие в рядах ВС Ирана может повлечь их передачу рф, точно так же как ранее эта страна продала оккупантам свои дроны-камикадзе "Shahed".