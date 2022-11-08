Стало обидно за россию? Китай отменил видеообращение главы Евросовета

Видеообращение Шарля Мишеля было записано предварительно

Китайские власти отменили трансляцию видеообращения Евросовета Шарля Мишеля, которое должно было показываться в записи на открытии международной выставки импорта China International Import Expo в Шанхае.

В своей речи Шарль Мишель резко раскритиковал незаконную войну, которую россия развязала против Украины. Также он призвал Китай "использовать свое влияние", чтобы урегулировать войну. В ходе обращения Шарль Мишель отметил и зависимость ЕС от российских энергоносителей. Об этом сообщает издание Reuters.

Видеообращение главы Евросовета былоа записано предварительно, а на церемонии открытия его должны были показать в записи.

"По запросу китайских властей мы действительно предоставили предварительно записанное обращение, которое в конечном итоге не показали. Мы отправили его по обычным дипломатическим каналам", — рассказал Reuters представитель Мишеля Баренд Лейтс.

На данный момент власти Китая никак не прокомментировали отмену трансляции видеообращения Шарля Мишеля.

Напомним, ранее Китай цинично отреагировал на массированные ракетные удары рф по украинским городам. Спикер Министерства иностранных дел КНР заявил, что нужно соблюдать спокойствие и сдержанность.