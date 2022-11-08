Папа Римский до сих пор помогает? В россии сделали заявление о Франциске и Украине

Соответствующую информацию ранее заявлял и сам глава Римско-католической церкви

Информацию о том, что Папа Римский Франциск помогает в обмене пленными между россией и Украиной, подтвердил российский посол в Ватикане Александр Авдеев.

Как во вторник, 8 ноября, пишут российские СМИ, об этом он заявил итальянскому информагентству Askanews, отметив, что обмен происходит с учетом списков, передаваемых именно Папой Франциском.

"Освобождение российской стороной украинских военнопленных или их обмен происходят, в том числе, с учетом списков, которые регулярно передаются нам папой Франциском. В этом деле мы высоко ценим личные действия понтифика, выполняющего очень важную гуманитарную миссию, позволяющую вернуть сотни людей их семьям ", – сказал российский дипломат.

Кроме того, Авдеев во время разговора с журналистами росСМИ добавил, что при любой международной ситуации диалог с Папой Римским крайне важен для кремля, ведь понтифик является всегда желанным собеседником.

Стоит напомнить, что несколькими месяцами ранее глава Римско-католической церкви выступил с заявлением о том, что не остался в стороне и способствовал обмену по просьбе именно посланников из Украины. Более того, именно он активно участвовал в процессе освобождения защитников Мариуполя. Франциск приложил много усилий для того, чтобы обмен пленными, во время которого домой вернулись часть защитников "Азовстали", все же был воплощен в жизнь.

Ранее "Телеграф" также сообщал, как Папа Франциск, известный своей крайне неоднозначной позицией по поводу российско-украинской войны, во время очередной пресс-конференции, состоявшейся после его возвращения из Бахрейна, сообщил журналистам, что россиянам якобы неприсуща жестокость. На что в Украине позже отреагировали достаточно резко.