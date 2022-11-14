Помогали закупать оружие россии: США готовят новый пакет санкций из-за Украины

Санкции будут касаться 14 человек и 28 организаций

Соединённые штаты планируют ввести новый пакет санкций против транснациональной сети лиц и компаний, которые помогали россии закупать оружие для войны в Украине.

Министр финансов США Джанет Йеллен на полях саммита стран G20 в Индонезии заявила, что санкции коснутся 14 человек и 28 юридических лиц, в т.ч. и финансовых посредников. Об этом сообщает издание Reuters.

"Это часть наших больших усилий, направленных на то, чтобы воспрепятствовать военным усилиям россии и отказать ей в необходимом оборудовании из-за санкций и экспортного контроля", — сказала Джанет Йеллен.

Министр не раскрыла подробности относительно того, каких лиц и коснутся санкции, а также оставила в секрете и информацию о том, какие технологии будут затронуты санкциями. Она лишь добавила, что оглашение запланировано на вечер 14 ноября.

Отмечается, что Министерство финансов Соединенные Штатов Америки ввело санкции против крупных российских промышленных компаний, а Министерство торговли прекратило экспорт компонентов американского производства и американских технологий, которые использовались в некоторых видах военной техники рф.

Напомним, что ранее генерал Николай Маломуж рассказал "Телеграфу", куда надо бить, чтобы Иран перестал помогать россиянам в войне с Украиной.