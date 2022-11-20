Укр

россия готовит теракт на АЭС в Беларуси: в ГУР назвали цели провокации

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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АЭС "Островец"
АЭС "Островец". Фото gp.by

На территории беларуси могут планироваться теракты

После того как, российская армия потерпела ряд неудач на поле боя в Украине, а также не давшей результатов мобилизации в рф, в кремле, видимо, задумались об ускорении втягивания белорусской армии в войну на своей стороне.

Так, по данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в ближайшее время на белорусских объектах критической инфраструктуры может произойти ряд искусственно спровоцированных техногенных катастроф. Сообщается, что разработкой терактов занимаются российские спецслужбы, а их целью является создание необходимого для кремля общественного мнения в Беларуси, а также втягивание армии республики в войну против Украины.

"Место проведения вероятных "инцидентов" – территории, граничащие со странами ЕС и Украиной, в частности, гродненской и брестской областей. Одна из главных целей – белорусская атомная электростанция "Островец", — сообщили в ГУР МО Украины.

Согласно информации разведки, в настоящее время подразделения белорусских КГБ, МВД и пограничных войск были приведены в состояние повышенной боевой готовности. Отмечается, что ответственными за теракты традиционно назначат граждан стран НАТО и Украины, которые якобы будут переодеты в белорусскую военную форму.

Напомним, ранее мы писали о том, что экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал при каком условии Беларусь может вступить в войну против Украины.

Также мы сообщали о том, что в Беларуси местный аналог лозунга "Слава Украине" приравняли к нацистскому.

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#Украина #Теракт #АЭС #Беларусь