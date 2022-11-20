Американский генерал унизил "хваленый" российский спецназ

Генерала США впечатлили украинские силы специального назначения

В США высоко оценили войска специального назначения Украины, а вот российские спецназовцы по их оценке по качеству уступают даже афганским коллегам.

По словам экс-руководителя Командования специальных операций ВС США генерал-майора Майка Репасса, участвовавшего в подготовке украинских войск, Украина отводит своим специальным подразделениям важную роль в обеспечении безопасности страны.

При этом он напомнил, что в Украине есть сразу несколько видов войск специального назначения — это ССО в составе ВСУ, ГУР в составе Минобороны и "Альфа" в составе СБУ.

При этом последних он охарактеризовал, как "ФБР с серьезными военными возможностями".

Что касается российских спецназовцев, то по словам Репасса, они пытались просачиваться в украинские города, однако нигде не достигали стратегического успеха и часто оказывались задержанными. Поэтому он остался невысокого мнения об их возможностях.

Он провел аналогию с первыми днями войны в Афганистане.

"Десантники, высаживаются на аэродромах и охраняют авиабазы, или же спецназ из региональных племенных образований, которые участвовали в операциях против Талибана. В российской армии вообще нет ничего подобного", — отметил он.

А вот успехи украинских партизан американского генерала очень впечатлили, поскольку движение сопротивления действовало на всех оккупированных россией территориях. При этом Репасс напомнил, что к партизанам периодически обращался даже президент Владимир Зеленский в своих видеообращениях, чтобы ускорить продвижение ВСУ в ряде районов.

Изначально роль партизанов сводится к передаче информации о позициях противника, однако они также устраивали диверсии в российских тылах.

"Я впечатлен сопротивлением украинцев, в особенности командованием и правительственным руководством. Это очень вдохновляет, мы можем многому поучиться у украинцев", — подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, глава Пентагона Ллойд Остин накануне сообщил, что исход войны в Украине определит курс глобальной безопасности в XXI веке, а ее последствия будут важны для всего мира по обе стороны Атлантики.