Журналиста Associated Press уволили после статьи про взрыв ракеты в Польше: в чем причина

Информация, полученная журналистом, не подтвердилась в дальнейшем

Во время ракетной атаки на Украину 15 ноября, одна из ракет упала на территории Польши и убила двух человек. Журналист Associated Press, который написал об инциденте, был уволен 21 ноября из-за того, что информация его источника про то, что это была российская ракета, впоследствии была опровергнута официальной Варшавой.

Об этом сообщает The Washington Post. Издание провело расследование после которого 35-летний Джеймс ЛаПорта был уволен. После того как ракета упала в Польше, несколько часов спустя Associated Press выпускает сообщение со ссылкой на представителя американской разведки, что ракеты были российскими. Позже в ЕС и Польше сообщили, что ракета могла принадлежать украинским силам ПВО. Но информацию AP перепечатали тысячи СМИ по всему миру, что вызвало опасения в обществе из-за того, что Польша является членом НАТО и удар по ее территории мог вызвать ответ Альянса. AP впоследствии заменило статью исправительной запиской, где указывалось, что источник был неправ.

Напомним, а том что ракета С-300 упавшая в Польше могла быть украинской заявил президент страны Анджей Дуда. В Польше заявили, что подтверждающие этот факт данные предоставлены США и НАТО. Официальное расследование продолжается, но в Украине уверенны — ответственность за случайную трагедию должна нести россия. Президент Владимир Зеленский сказал, что не верит, что ракета была украинской и для справедливого расследования нужен допуск украинских экспертов к нему. Однако в понедельник 21 ноября стало известно, что польская прокуратура не дала разрешения украинским следователям присоединиться к процессу. Отмечается, что участие Украины в расследовании возможно при создании международной комиссии.