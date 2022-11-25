Британия снова помогает: министр рассказал, что отправят Украине на этот раз

Кроме денег Киев получит от союзника и кареты "скорых" и бронированные машины.

В Великобритании, которая с первых дней полномасштабного российского вторжения поддерживала Украину, пообещали отправить Киеву еще один пакет военной помощи.

Как во время визита в украинскую столицу сообщил министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли, его страна будет помогать бороться и противостоять россии столько, сколько это потребуется, чтобы окончательно преодолеть агрессора. По его словам, Великобритания стоит и всегда будет стоять "бок о бок с Украиной" и российская война совсем скоро терпит неудачу.

Кроме того, Клеверли сообщил, что в ближайшее время Киев получит новый пакет помощи, в который войдут 24 "скорых", 11 автомобилей экстренной помощи, а также шесть бронированных машин. Также он будет включать 3 миллиона фунтов стерлингов для восстановления поврежденных объектов инфраструктуры: учебных заведений приютов и т.д.

Министр также добавил, что часть средств планируется направить в поддержку жертв, пострадавших от сексуального насилия во время вторжения рф.

"россия стремится сломать решимость Украины своими жестокими нападениями на гражданское население, больницы и энергетическую инфраструктуру. Однако наша поддержка будет продолжаться столько, сколько потребуется этой стране для восстановления" – заявил Клеверли.

Ранее "Телеграф" сообщал, что у Украины теперь есть возможность противостоять российским оккупантам еще мощнее благодаря современным ракетам Brimstone 2, которые она недавно получила в рамках военной помощи от Великобритании.