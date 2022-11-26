Китай и война в Украине: причастен ли Пекин к срыву поставок самолётов для ВСУ и какую игру ведёт КНР

Аналитик Фонда "Демократические инициативы", эксперт по Восточной Азии Алексей Живора рассказал "Телеграфу" о стратегии Поднебесной

Китай давлением заставил США сорвать соглашение с Польшей о поставках советских самолетов МиГ-29 Украине в марте 2022 года. Так Пекин стремился предотвратить эскалацию войны, которая могла бы привести к применению россией ядерного оружия. Об этом сообщил британский журналист, историк и писатель Оуэн Мэтьюз.

Реалистично ли выглядит данная история, "Телеграфу" рассказал ассоциированный аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, эксперт по Восточной Азии Алексей Живора. Он также оценил позицию Китая в ракурсе российско-украинской войны.

"Такая история – вполне вероятна. Уже несколько десятилетий Китай выстраивает имидж будущей альтернативы геополитическому лидерству. По мнению Пекина, если США играет роль "мировой полиции", то Китай будет третейским судьей", – поясняет Алексей Живора.

Но под этой оберткой, отмечает он, всё на самом деле совсем не так.

"Китай известен тем, что вместо разбрасывания деньгами ради политической лояльности тех или иных государств, как это делал СССР, выстраивает внешние отношения посредством установления хотя бы частичной финансовой зависимости под видом расширения торговых связей. Если говорить проще, Пекин щедрыми инвестиционными проектами просто пытается "задавить" будущего "союзника". И таким образом получить политический пакет влияния на принятие решений в той или иной стране: от выигрыша "правильного" кандидата на выборах до поддержки выгодных Пекину решений в международных институциях. В отличие от обтекаемых политических обещаний инвестиционные договоры определяют четкие рамки и налагают на стороны вполне обозримую ответственность. В Поднебесной такой подход рассматривается как лучший или более естественный, чем политические или военные "вмешательства", предлагаемые Западом", – рассказывает эксперт.

В первую очередь, продолжает Алексей Живора, именно на экономической зависимости, в частности, построены отношения КНР с Северной Кореей. Такое положение дел в свою очередь помогает сдерживать "отшельниковое царство" от принятия необдуманных решений – и уже не первое десятилетие является непременной частью диалога Китай—США относительно Корейского полуострова.

"В ситуации с Украиной, после первоначальной проигрышной ставки на Москву, скорее всего, Китай нашел формулу, по которой он сможет сохранить упомянутый имидж миротворца и отсрочить реакцию Запада на собственные геополитические амбиции. С этой стороны решение о непередаче Украине польских самолетов является логическим продолжением политики диалога и признания Китая растущей силой", – отмечает аналитик.

Алексей Живора резюмирует: ни США, ни их союзники не готовы пожертвовать стабильностью нескольких регионов в Азии и Океании для поддержки Украины, поэтому ищут и будут искать подобные компромиссные решения по формуле "услуга за услугу".