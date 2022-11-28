Папа Римский сделал заявление о войне в Украине: в рф его слова назвали "извращением"

Папа римский рассказал почему не упоминает путина

Папа Римский Франциск, который не так давно угодил в скандал в связи со своим высказыванием о "приверженности к российскому народу", сделал новое заявление о войне в Украине и назвал украинцев народом-мучеником из-за российской агрессии.

В интервью журналистам издания "Vatican News". Понтифик заявил, что если речь идет о мученическом народе, то значит есть те, кто его мучает и признал россию страной агрессором.

"Безусловно, нападающий – это российское государство. Это вполне понятно. Иногда я стараюсь не конкретизировать, чтобы не обидеть, а скорее осудить в общем, хотя хорошо известно, кого я осуждаю. Не обязательно указывать имя и фамилию", — сказал Франциск.

При этом он добавил, почему не упоминает путина.

"Потому что это не нужно; это уже известно. Однако иногда люди цепляются за деталь. Все знают мою позицию с путиным или без путина, не называя его имени", — подчеркнул Папа.

Кроме того, Понтифик отметил, что, по его мнению, самыми жестокими в этой агрессии являются те, "кто из россии, но не принадлежит к русской традиции, например, чеченцы, бурят и так далее".

На такие слова Папы Франциска поспешили отреагировать в кремле. Так, представительница МИД рф мария захарова высказала свое возмущение относительно заявления Понтифика. Его она назвала "не русофобией", а "извращением, даже не знаю какого уровня". Об этом пишут российские сми.

"Вспомните, в девяностые годы – в начале двухтысячных нам же говорили ровно противоположное, что это русские, славяне, мучающие народы Кавказа, а теперь нам говорят, что это народы Кавказа мучают русских. Это же надо быть извращенцами истины", — сказала захарова.

Напомним, ранее мы писали о том, что по информации СМИ, Папа Римский желает быть посредником на переговорах между Украиной и россией.

Также мы сообщали о том, что Папа Франциск заявил о своей причастности к обменам военнопленных во время войны в Украине.